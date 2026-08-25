「真っ黒い服装と前に黒いリュック」男2人逃走　わずか10秒で“2億円”の高級腕時計4本窃盗　現場近くに電動キックボードと服　事件との関連捜査

25日正午ごろ、東京・中野区の商業施設・中野ブロードウェイにある時計店で、被害額が2億円近くに上る窃盗事件が発生しました。

事件があったのは、中野駅から徒歩数分の場所にある中野ブロードウェイにある時計店。

犯行後、通行人が撮影した映像には、店内には犯行に使われたものでしょうか、散らばったガラスの中にハンマーが残されています。

男は営業中の店に入るや、入り口付近にあるショーケースをハンマーで割り、中にあった腕時計4本を奪って逃走。

その被害額は2億円近くに上るといいます。

2億円相当もの高額窃盗事件。

その犯行にかかった時間は、わずか10秒ほどでした。

男ら2人は現在も逃走中。

うち1人は電動キックボードに乗って逃げていったといいます。

逃走場面を目撃した女性は「ガッシャーンって音が鳴って、数秒後ぐらいに男の人2人が走っていって、そこの電動キックボードに乗って逃げたっていう感じ。真っ黒い服装で、1人目はすぐにかけて行っちゃって、2人目は前に黒いリュックしょっていて逃げてっていう感じ」と話しました。

そして先ほど、犯行現場から300メートルほど離れた中学校付近の遊歩道で、電動キックボードと衣服が見つかっていたことが分かり、警視庁が窃盗事件との関連があるか捜査を進めています。