「絶対にお止めいただきますよう」“侮辱的な替え歌”を確認…FC東京が注意喚起。特定の企業・団体名を含む内容「看過することのできない」
FC東京が８月25日、「応援に関する注意喚起」と題した声明を発表した。
クラブは冒頭で、「日本サッカー倫理・コンプライアンスに関する共同声明」の趣旨に則り、法令や規程、規則を遵守するとともに、高い倫理観とコンプライアンス意識を持ってクラブ運営に取り組んでいると説明。そのうえで、直近で看過できない複数の事象を確認していると明かした。
「特定の選手を対象としたSNS上での誹謗中傷や、特定の企業・団体名を含む侮辱的な替え歌など、クラブとして看過することのできない複数の事象を確認しております」
こうした行為について、「対象となる方々を傷つけ、その名誉や信用を毀損するだけでなく、相手へのリスペクトを欠き、誰もが安心してスポーツを楽しめる環境を損なうことにもつながりかねません」と指摘した。
一方で、熱い応援や強い気持ちは「スポーツの大切な魅力のひとつ」としたうえで、そのエネルギーを相手への敬意を欠く表現ではなく、クラブや選手を後押しする力にしてほしいと呼びかけている。
そして、「選手をはじめとする個人への誹謗中傷や暴言、特定の個人・団体・企業を侮辱する内容を含む応援や歌唱については、絶対にお止めいただきますよう強くお願いいたします」と強調した。
最後にFC東京は、「スポーツ観戦や応援を安全に、そしてより多くの方に安心して楽しんでいただける環境をともにつくっていくため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします」と理解を求めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブは冒頭で、「日本サッカー倫理・コンプライアンスに関する共同声明」の趣旨に則り、法令や規程、規則を遵守するとともに、高い倫理観とコンプライアンス意識を持ってクラブ運営に取り組んでいると説明。そのうえで、直近で看過できない複数の事象を確認していると明かした。
「特定の選手を対象としたSNS上での誹謗中傷や、特定の企業・団体名を含む侮辱的な替え歌など、クラブとして看過することのできない複数の事象を確認しております」
一方で、熱い応援や強い気持ちは「スポーツの大切な魅力のひとつ」としたうえで、そのエネルギーを相手への敬意を欠く表現ではなく、クラブや選手を後押しする力にしてほしいと呼びかけている。
そして、「選手をはじめとする個人への誹謗中傷や暴言、特定の個人・団体・企業を侮辱する内容を含む応援や歌唱については、絶対にお止めいただきますよう強くお願いいたします」と強調した。
最後にFC東京は、「スポーツ観戦や応援を安全に、そしてより多くの方に安心して楽しんでいただける環境をともにつくっていくため、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします」と理解を求めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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