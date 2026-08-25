高石あかり、2nd写真集「melt」発売決定 『ばけばけ』クランクアップ直後にニュージーランドで撮影
女優の高石あかりが、24歳の誕生日前日となる12月18日に2nd写真集「melt」（マガジンハウス）を発売することが決定した。
【写真】高石あかり、2nd写真集「melt」先行カット ニュージーランドで撮影
連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロイン・松野トキを演じた高石。クランクアップ直後、彼女が向かったのは「いつか訪れてみたい」と熱望していた国・ニュージーランド。南島最大の都市・クライストチャーチの圧倒的な大自然、美しい街並み、ゆったりと流れる時間の中で、少しずつ心も体も解放されていくーー。そんなかけがえのない瞬間を、写真家・上村透生が撮り下ろした。
タイトル「melt（＝溶ける）」は、“撮影期間中、自分のうちに秘めたものが溶け出ていく感覚があった”という思いから、高石本人が命名。朝ドラヒロインという大役を経て、俳優として新たな境地を迎えた彼女の、飾らないありのままの“今”を収めた1冊となっている。特典としてニュージーランド旅の行程と裏話を収めた「ニュージーランド旅程表」リーフレットが付属する。
※「高石あかり」の「高」は、正式には「はしごだか」。
※高石あかり、写真家・上村透生のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■高石あかり
ニュージーランドは、どの景色も想像を超える美しさと開放感があり、そこで向けられる上村さんのカメラの前では、自然と役を離れ、ありのままでいることができました。撮影中に味わった内面が溶け出していくような感覚を、一枚一枚から感じていただけたら嬉しいです。
■上村透生
撮影の直前まで雨が降っていたが、撮影を開始した途端に晴れた。高石さんの晴れるのが当たり前のような佇まいとあの時の顔は、とても印象的で痺れました。ただ、撮影を進めていく中で晴れでも雨でもきっと同じ顔だったんだろうなと、どんなことも感じたままに楽しむ高石さんを見て思いました。無邪気なのも、大人しいのも、どれもきっと高石さん。だからこそ無作為な写真集になったのかなと思います。
【写真】高石あかり、2nd写真集「melt」先行カット ニュージーランドで撮影
連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロイン・松野トキを演じた高石。クランクアップ直後、彼女が向かったのは「いつか訪れてみたい」と熱望していた国・ニュージーランド。南島最大の都市・クライストチャーチの圧倒的な大自然、美しい街並み、ゆったりと流れる時間の中で、少しずつ心も体も解放されていくーー。そんなかけがえのない瞬間を、写真家・上村透生が撮り下ろした。
※「高石あかり」の「高」は、正式には「はしごだか」。
※高石あかり、写真家・上村透生のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■高石あかり
ニュージーランドは、どの景色も想像を超える美しさと開放感があり、そこで向けられる上村さんのカメラの前では、自然と役を離れ、ありのままでいることができました。撮影中に味わった内面が溶け出していくような感覚を、一枚一枚から感じていただけたら嬉しいです。
■上村透生
撮影の直前まで雨が降っていたが、撮影を開始した途端に晴れた。高石さんの晴れるのが当たり前のような佇まいとあの時の顔は、とても印象的で痺れました。ただ、撮影を進めていく中で晴れでも雨でもきっと同じ顔だったんだろうなと、どんなことも感じたままに楽しむ高石さんを見て思いました。無邪気なのも、大人しいのも、どれもきっと高石さん。だからこそ無作為な写真集になったのかなと思います。