¡ÈÈ¾Ç¯·ÀÌó¡É¿¹ÊÝJ¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï·ÀÌóÂ³¹Ô¤â¡Ä¼¡´ü´ÆÆÄ¡¦Âç´ä¹ä»á¡È¥«¥ä¤Î³°¡É¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ
¡¡¿¹ÊÝ¡ÖÈ¾Ç¯·ÀÌó¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿ØÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤È¤È¤â¤Ë·ÀÌóÂ³¹Ô¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÇ¤´üËþÎ»¤Ç¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤«¡¢¤½¤Î¿ÊÂà¤¬Ì¤³ÎÄê¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¿Ø¡Ê¥Ø¥Ã¥É³Ê¤ÎÌ¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¡¢ÀÆÆ£¥³¡¼¥Á¡¢ÃæÂ¼¥³¡¼¥Á¡¢Á°ÅÄ¥³¡¼¥Á¡¢Ä¹Ã«Éô¥³¡¼¥Á¡¢¾¾ËÜ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¡¢²¼ÅÄGK¥³¡¼¥Á¡Ë¤ÎÂ³Åê¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÂè3¼¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡Ä¥³¡¼¥Á½¸¤á¤Ë¶ìÀï¡ÖÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î²¼¤Ç¤Ï´ªÊÛ¡×
¡¡19Æü¡¢JFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Î»³ËÜ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÈ¯É½¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤¬¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï9¡Á10·î¤Ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤É4»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±1·î7Æü¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê·è¾¡¤Ï2·î5Æü¡Ë¤Ë»²Àï¡£ÇÔÂà¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÎU-21ÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ëÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬¡¢¸åÇ¤¤ÎAÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¸ÞÎØ´ÆÆÄ¤È·óÌ³¤¹¤ë¤¬¡¢¡ÖÂç´ä´ÆÆÄ¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÀ¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþ³Õ
¡Ö¹ñÆâ³«ºÅ¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î4»î¹ç¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÅì¤ÎÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô·èÄêÀï¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¹â¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¯¤ï¤±¤À¤·¡¢·ë²Ì¤¬FIFA¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ë¤â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ëÊ¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤âÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤·Âç´äU-21ÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¿¹ÊÝÂè3¼¡ÂåÉ½¤Ë·óÇ¤¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÆ±¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç´ä´ÆÆÄ¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÍ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤Êºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡17Ç¯½©¤ËÅìµþ¸ÞÎØ¡Ê21Ç¯³«ºÅ¡Ë¤ÎÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï18Ç¯4·î¡¢À¾Ìî¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþ³Õ¤·¤Æ¥í¥·¥¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ë»²Àï¡£¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡WÇÕ¸å¤Î7·î¡¢À¾Ìî´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆAÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£AÂåÉ½¤È¸ÞÎØÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤ò·óÌ³¤·¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¿Í»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡¢4Ç¯¸å¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÇºÓÇÛ¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇAÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¡¦¿¹ÊÝ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÖ¤¹ÊÖ¤¹¤âÂç´äU-21ÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÍí¤Þ¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¨¡¨¡¡£