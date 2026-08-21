知育おもちゃに想定外の反応を示した犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で96万8000回再生を突破し、「あまりにも可愛過ぎる」「渾身の神頼みｗｗｗ」「ふふふって笑ってしまった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に『オヤツが出るおもちゃ』を与えた結果→『遊んでくれるかな』と思いきや…衝撃的な『使い方』】

知育おもちゃVSポポちゃん

Instagramアカウント「poponchu1112」の投稿主さんは、ポメラニアンの『ポポ』ちゃんの日常を紹介しています。ある日、ポポちゃんに犬用のおもちゃをプレゼントしました。

中にはオヤツが入っています。前足を使って転がし、オヤツを取り出す知育おもちゃです。投稿主さんも、ポポちゃんがどんな方法で攻略するのか楽しみにしていたそうです。

ところが、ポポちゃんが見せたのは想像を超える方法でした。なんと「神頼み」を発動したのです。

二本足でスッと立ち上がり、そろえた前足を前後にフリフリ。まるで「お願いだから出てきて！」と祈っているような姿。

肝心のおもちゃを動かすより、神様にお願いする作戦を選んだポポちゃん。その斬新すぎる使い方に、投稿主さんも思わず爆笑してしまったそうです。

賢いのか、おちゃめなのか…。とにかく可愛すぎるポポちゃんでした♡

この投稿には、「祈りはきっと届くよ」「なんと想像力の豊かなわんこ」「あと一歩よ！あと一歩！」など、多くのコメントが寄せられています。

お仏壇の前でも…

そんなポポちゃんは、お仏壇の前でも「手を合わせる」ことがあるそうです。お行儀よく前足をそろえて、ちょこんと振る姿は、まるで人間の真似をしているよう。

ところが、そこには可愛らしい理由がありました。実はポポちゃん、お供えされているキュウリが欲しいだけなのだとか。

「お願いだから、あれください！」と訴えているような姿に、思わずクスッとしてしまいます。どこまでもおちゃめなポポちゃんの姿に、癒やされる一幕でした。

Instagramアカウント「poponchu1112」には、他にもポポちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「poponchu1112」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。