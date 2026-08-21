栃木県の東武日光線・新鹿沼駅で作業員4人が列車と接触し、死亡した事故で、現場近くにいた見張り員は、作業員が線路上にいたにもかかわらず、列車に対して「安全だ」と旗で合図していたことがわかりました。

きのう午前、鹿沼市の東武日光線、新鹿沼駅の線路上で除草作業をしていた4人がホームに入ってきた特急列車と接触し、全員が死亡しました。

警察によりますと、死亡したのは、宇都宮市の石川一芳さん（67）と渡辺利彦さん（65）、日光市の大毛茂信さん（53）と佐藤和也さん（54）です。

事故について、東武鉄道はきのうの会見で、原因は「調査中」としたうえで、当時の状況を説明しました。

東武鉄道 施設部 佐藤晃一 部長

「中継見張り員は374号踏切に着いてはいたけれども、列車見張り員との意思疎通ができる状況ではなかった」

本来であれば、列車が接近してきた際、作業現場から300メートルほど手前の踏切にいる「中継見張り員」が現場近くにいる「列車見張り員」に旗で合図して伝えるはずでしたが、何らかの理由で行われなかったということです。

さらにその後、「列車見張り員」は線路上に作業員がいる状況のなか、進入してくる列車には「安全だ」と旗で合図しました。運転士はそれを確認し、社内の規定通りに警笛を鳴らして進入したということです。

東武鉄道 運輸部 亀山昇司 部長

「何をもって（列車に）了解合図を出したのかというところは、現時点では私どもも把握していない」

運輸安全委員会は事故調査官を派遣して、事故の原因を調べています。