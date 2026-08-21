「金があると競馬する」窃盗の疑いで通称「券売のヒロ」の79歳男を逮捕　「ちょっといいですか？」券売機操作中に声かけ…“10年来”の手口

JR東京駅構内の券売機付近で利用客の財布を盗んだとして、警視庁は広瀬公敏容疑者（79）を窃盗の疑いで現行犯逮捕した。容疑者は約10年前から捜査員の間で「券売のヒロ」と呼ばれ、券売機利用者を狙った犯行を繰り返していたとみられている。

JR東京駅構内で財布盗んだ疑い

券売機の利用客ばかりを狙って置き引きを繰り返した男、「券売のヒロ」を逮捕した。

20日朝、うつむきながら警察署から出てきた男。

窃盗の疑いで現行犯逮捕された広瀬公敏容疑者（79）だ。

10年前から、捜査員たちに「券売のヒロ」と呼ばれていた。

17日、JR東京駅の構内で20代の男性から、現金6万8000円などが入った財布を盗んだ疑いが持たれている。

声かけ気をそらし…ヒロの手口

「券売のヒロ」の手口は、券売機を操作している人に声をかけ、気をそらした隙に盗むというものだった。

この日、「券売のヒロ」が狙いを定めたのは、広島行きの乗車券を買っていた男性だ。

後ろから近づき、「ちょっといいですか？」と声をかけた。

その後、持っていたバッグで手元を隠し、長財布を盗んだとみられている。

被害に遭った男性は犯行当時の様子について、「自分も気づく間もなかったので、一瞬の犯行だったと思う」と話した。

券売機の近くで犯行を繰り返し、約10年前からは「券売のヒロ」との名で呼ばれていた広瀬容疑者。

調べに対しては「年金をもらっているが、生活が苦しくて盗んだ」と話す一方、「金があると競馬をする」とも話している。

警視庁は、余罪があるとみて捜査を進めている。

（「イット！」8月20日放送より）