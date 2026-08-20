栃木県鹿沼市の東武日光線で男性作業員らが特急列車にはねられ死亡する事故があり、20日夜、東武鉄道が会見を行いました。

東武鉄道・鈴木孝郎鉄道事業本部長

「関係の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしました。本当に申し訳ございません。この場を借りて深くおわび申し上げます」

警察などによりますと、20日午前11時前、栃木県鹿沼市の東武日光線新鹿沼駅付近で、線路の除草作業をしていた男性作業員ら4人が東武日光から浅草に向かっていた特急列車「スペーシアX」にはねられたということです。

男性4人は病院に搬送されましたが死亡が確認されました。亡くなったのは石川一芳さん（67）、大毛茂信さん（53）、渡辺利彦さん（65）、佐藤和也さん（54）の4人です。

乗客およそ50人と乗員にケガはなく、東武日光線は一部区間で一時運転を見合わせたため、およそ2600人に影響が出ています。

また、午後5時ごろからはおよそ1時間半にわたり、国の運輸安全委員会による現地調査が行われました。

東武鉄道によると、当時現場では見張り役も含めて9人が作業を行っていたほか、現場を確認しにきた元請け会社の男性1人がいて、このうち作業員3人と元請け会社の男性のあわせて4人が事故に巻き込まれたということです。

事故当時、現場からおよそ80メートル離れた場所にいた「列車見張り員」が列車の進入を認める合図を出し、運転士はその合図を確認して列車を進入させたということです。

また通常、現場から300メートルほど離れた場所には「中継見張り員」がいますが、「列車見張り員と意思疎通ができなかった」と話しているということです。

東武鉄道は詳細な事故の原因については引き続き確認中としたうえで、 警察 の捜査にも協力していくとしています。また、 警察 は業務上 過失致死 の疑いも視野に事故当時の詳細を調べています。