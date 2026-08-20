【動画公開】義母を殺害、床下収納に隠した嫁…家族の中では猫以下の扱いだった10年の“生き地獄”

お金の要求に耐えかねて義母を殺害

「被告は事件を起こす以外の方法により、被害者から逃れることはできませんでした」

弁護人が証言台の前で冒頭陳述をはじめると、女は両手で顔を覆って泣きはじめた──。

’25年×月×日にさいたま地裁で開かれた裁判。被告は長年の義母（当時68）からの仕打ちに耐えかねてある日、衝動的に手にかけてしまった田中晴美（仮名・当時55）だった。

事件が発覚したのは’23年×月×日。同居する被害者の長女から『母が死んでいる』との110番通報がきっかけだ。翌日に死体遺棄の疑いで逮捕されたのが、被害者の長男の嫁である田中晴美だった。その後、『義母の首を絞めて殺しました』と供述し、殺人容疑で再逮捕されている。

田中被告は調べに対して『私がお金を隠し持っていると毎日追及され、頭にきていた』と語っていた。単に嫁と姑の不仲が高じて起きたかに思えたこの事件だったが、裁判では、被害者からあらぬ疑いで日々追いつめられ、ある日突然、限界を迎えてしまった田中被告の苦悩と、その背景にあった“いびつな家族関係”が見えてきたのだった。

初公判で明らかになった事件の経緯は次のようなものだ。

田中被告は結婚後、新潟市内で夫と息子の３人で暮らしていたが、’14年ごろ、さいたま市内のメゾネット式のアパートに引っ越した。さいたま市内のアパートでは、夫の母親と妹２人が加わり、６人で暮らしていた。田中被告は“家族ヒエラルキー”の最下層に位置していたという。

「被害者となった田中被告の義母は『自分が田中家の要である』と公言。立場が最も低い被告に朝５時までに起床するよう命じ、弁当に入れる食材の色や夕飯の品数まで細かく指示したうえ、家族が家に出入りした時間やご飯を食べたかどうかの報告をさせていました」（弁護人の冒頭陳述より）

「心の中でブチッと音がした」

義母はあるとき、田中被告の実家から金を引っ張ろうと考えたという。

「義母が考えた台本通りに電話して、『実家から金を取ってこい』と命じたのです。田中被告は’18年８月から’21年６月の間に実家から770万円以上送金してもらい、義母に渡しています。実の母に嘘をついて金を騙し取った負い目と、義母の命令には逆らえないというジレンマで精神を病み、心療内科で治療を受けるほどに心の状態が悪化しました」（同前）

事件の引き金となったのは、’18年に渡したはずの150万円を、義母が「受け取っていない」と５年以上経った’23年に言い出したことだった。義母は「残りの150万円を渡せ」と田中被告に執拗に迫り、田中被告が「持ち物検査までして確認したはずです」と申し入れても信じなかった。同じようなやり取りが連日繰り返されたという。

極限まで追いつめられた田中被告は事件が起きた日の朝、義母と言い合いをしていたときに突然、目の前に霧がかかったような状態になり、義母の声が遠くに聞こえたという。田中被告いわく「心の中でブチッという音がした」後に、突発的に義母の首をビニールの紐で絞めて殺害。遺体が見つからないように床下収納の中に隠したのだった。

田中被告が犯行を認めていたため、裁判では、なぜ彼女が犯行に及んだのかという動機が焦点となった。

裁判で彼女の口から語られたのは、義母を頂点とした家族ヒエラルキーの中で、猫より下の立場に置かれてきた“地獄の日々”。義母に命令され、嘘をついて実家の母にカネをせびり続けなければならなかったこと。そして、迷惑をかけっぱなしのまま、死に別れてしまったことへの葛藤だった。

判決公判で裁判長は、不当に金銭の要求をされ続けた「被告人の心情は理解できる」とし、日頃から家族の中で虐げられ「理不尽な境遇があったことは事実」と、一定の理解を示した。しかし、「殺人以外の手段を取ることができない状況にあったとは言い難く、相応の非難は免れない」などとして、田中被告に懲役７年の実刑判決を言い渡した。「殺害する以外に、義母の暴力から逃れるすべはなかった」と、執行猶予つきの判決を求めた弁護側の主張は退けられることとなった。

それまでの裁判では感情を高ぶらせたり、時には涙を流すこともあった田中被告は、表情を変えることなく判決を聞いていたという。その時、彼女の脳裏には何が浮かんでいたのだろうか──。

YouTube動画では、裁判で明らかになった義母と田中被告の“いびつな家族関係”や、770万円の金を被告から吸い上げ続けた義母の行動などを詳細に説明している。

取材：中平良