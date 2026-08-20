「コーヒー」を急に“やめる”のは危険？大人の適正量と意外な事実

カフェインの適正量は、年齢や身体の状態によって異なります。健康な成人では1日400mg未満が目安とされていますが、妊娠中の方や子ども、カフェインの代謝が遅い方については、さらに注意が必要です。自分や家族にとって適切な摂取量を把握することが、急性カフェイン中毒を防ぐ第一歩となります。各対象者ごとの目安についてご紹介します。

監修医師：

宮崎 直（医師）

急性カフェイン中毒を予防するための日常的な対策

【経歴】京都府立医科大学卒業東京都立墨東病院 集中治療科勤務【資格】JSPO公認スポーツドクター救急科専門医

日常生活のなかで急性カフェイン中毒を防ぐためには、具体的な行動習慣の見直しが効果的です。このセクションでは、実践しやすい予防策について解説します。

摂取量を管理するための具体的な方法

急性カフェイン中毒を予防するうえで、まず取り組みたいのが「自分がどれだけカフェインを摂取しているか」を把握することです。多くの方は、コーヒー以外にもさまざまな飲み物や食品からカフェインを摂取していますが、その総量を意識している方は少ないと思われます。

実践的な方法として、1日に口にするすべての飲食物のカフェイン量を確認する習慣をつけることが挙げられます。市販の飲料にはカフェイン含有量の表示がある製品も増えており、ラベルを確認するだけで大まかな摂取量を把握できます。コーヒーについては、1杯あたりのカフェイン量の目安を頭に入れておくと管理しやすくなります。

また、エナジードリンクや高カフェイン飲料の摂取頻度を意識的に減らすことも有効です。眠気が続いて「もう1本飲もう」と思う場面では、まず水分補給や短い休憩を試してみることが、過剰摂取の予防につながります。コーヒーを飲む時間帯にも注意が必要で、夜遅い時間帯にカフェインを摂取すると睡眠の質が低下し、翌日の眠気につながる悪循環が生まれることがあります。

なお、日常的にカフェインを多く摂っている方が急に摂取をゼロにすると、数日間にわたり頭痛などの「離脱症状」が出ることがあります。急性中毒を防ぐために日々の摂取量を減らす際は、数日かけて少しずつ減らしていくのが体への負担を抑えるコツです。

リスクが高い場面での注意点と対処法

急性カフェイン中毒が起こりやすい場面には一定のパターンがあります。代表的なのは、試験前や締め切り前など、長時間の作業を乗り越えようとしてコーヒーやエナジードリンクを短時間に大量に飲む状況です。こうした状況では、カフェインの摂取量が急激に増えるため、中毒症状が出やすくなります。

また、空腹時のカフェイン摂取も注意が必要です。食事と一緒にカフェインを摂取するよりも、空腹状態のほうが吸収が速まり、血中濃度が急上昇しやすいとされています。朝食を抜いてコーヒーだけで1日を始める習慣がある方は、特に意識しておきましょう。

万が一、カフェインを大量に摂取してしまったと感じた場合や、動悸、強い頭痛、嘔吐、手足の震えなどの症状が現れた場合は、速やかに摂取を中止して安静にすることが基本的な対処法です。症状が軽い場合は水分を補給しながら様子を見ることもありますが、症状が強い場合や改善しない場合は内科への受診を検討してください。

特に、意識が朦朧（もうろう）とする、痙攣が起きるなどの重篤な症状がある場合は、救急医療機関を受診することが必要です。このような状況では、自己判断に頼らず早めに医療機関を受診することが、重症化を防ぐうえで大切な行動です。

まとめ

急性カフェイン中毒は、決して特別な状況だけに起こるものではありません。コーヒーや栄養ドリンクが身近にある現代社会では、気づかないうちに摂取量が過剰になるケースもあります。成人の目安として1日400mg未満というカフェイン摂取量の基準を参考にしながら、飲み物の種類や量を意識的に管理することが予防の第一歩です。動悸や震えなど気になる症状がある場合は、早めに内科への相談を検討してください。日常の小さな習慣の見直しが、身体を守る大きな一歩につながります。

参考文献

厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ＆A」

食品安全委員会「食品中のカフェイン」

医薬基盤・健康・栄養研究所「カフェイン - 「 健康食品 」の安全性・有効性情報」