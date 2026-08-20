パパさんのために布団を敷いて準備をしていたママさん。すると、ゴールデンレトリバーさんが近寄ってきて…まるで人間のような光景が話題になっているのです。

あまりにも完璧すぎる…！？微笑ましい光景は記事執筆時点で1.8万回を超えて表示されており、絶賛の声が寄せられることとなりました。

【写真：夫のために布団を敷いた結果→なぜか『大型犬』が枕まで使って…まるで『人間のような光景』】

夫のために布団を敷いたら、大型犬が近寄ってきて…

Xアカウント『@RUUK_1224』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーさんのお姿。

この時、パパさんのために布団を敷いて就寝準備をしていたというママさん。すると「RUUK」くんがやってきて…。

まるで『人間のような光景』に絶賛

迷うことなくサッとお布団に寝転がり、就寝準備を始めたのだといいます。きちんと枕の上に頭を乗せて、布団にシンデレラフィットしたというRUUKくん。

まるで『お手本』のようなお布団の使い方、寝姿を披露してくれたのだとか。シングルサイズのお布団はRUUKくんにぴったりのサイズで、どう見てもパパさんが寝る場所はなさそうなのもご愛嬌。

ママさん曰く、RUUKくんはそのままお布団で熟睡。パパさんはRUUKくんがお布団から退くまでソファで過ごされていたのだそう。

思わず頬が緩んでしまう、微笑ましいその光景は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「そのまま寝てしまいそうだね」「落ち着くんだよね～」「実は中に人入ってた？」「人間みたいｗ」「可愛くて癒やされます」「可愛すぎる」「ぴったり収まってる」「パパさんのスペースないねｗ」「ちゃんと分かってるｗ」などのコメントが寄せられています。

いつまでも甘えん坊な姿が可愛すぎる…！

2017年12月24日生まれのRUUKくんは、心優しくて甘えん坊な男の子。立派な紳士に成長された現在も、その振る舞いや表情は赤ちゃんの頃と変わらないものもあるのだそう。

ご家族から溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすRUUKくんの日常はゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@RUUK_1224」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。