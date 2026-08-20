小学1年生の娘さんが、お気に入りの「ヤドン」のぬいぐるみを祖父母宅に忘れてしまった週末。そこで、じいじに「次の日曜まで会えないから毎日写真を送って欲しい」とリクエストすることに。



【写真】じいじからの1枚目、どんどんと上達していきます

孫からのお願いに応えるべく、じいじからは毎日写真が。それを母親であるミントさん（@minthkj）がXに投稿すると、国内外から大きな反響が寄せられました。



「ヤドン」は、『ポケットモンスター』シリーズに登場し、分類は“まぬけポケモン”。いつもぼーっとしていて動きが鈍いのが特徴で、その愛らしいピンクの姿とゆる〜い表情から多くのファンに愛されています。



じいじが撮影した写真は、1枚目は「布団の上でひっくり返っているヤドン」ですが、2枚目からはヤドンの表情を活かしたショットに変化。「タオルハンガーに載ったヤドン」「アイロンをかけるワイシャツの上に載ったヤドン」と続いていきます。



4枚目では逆さに干されたデニムの履き口から「ひょっこりと顔を出したヤドン」が。日を追うごとに構図やヤドンのお顔の向きも変わっていき、ミントさんも「ぬい撮りセンスがちょっとずつ上がってる」とコメントしています。



その後も、日曜までの間に連日ヤドンの写真を送ってくれたじいじ。朝ごはんに紛れて、またある日は車のダッシュボードの上で一緒にドライブしたり、じいじの趣味のウクレレの上でも。実家生活を満喫しているヤドンの様子をせっせとミントさん親子に送ってくれ、娘さんを安堵させたのでした。



週末を迎え、無事に娘さんの手元にヤドンが戻ってきたというミントさんにお話を聞きました。



じいじ「ヤドンと離れるのが辛くなった」

――娘さんはいつ手元に無いことにお気づきに？



当初、娘はずっとヤドンをリュックに入れていると勘違いしていたようでした。でも、じいじが「大事なものを発見！？」とLINEで写真を送ってくれて、そこで気づきました。娘ははじめびっくりしていて、特に悲しいといった感じはなかったのですが、段々とヤドンが居ないことを実感したようで落ち込んでおりました。



――そんな状況を知って、張り切って撮ってくれたのだろうなと想像いたします。



「こんな可愛い写真送ってくれてありがとう」って思いながら保存していました。娘も大喜びでした。



1日1枚のつもりだったそうですが、生活しているなかでの色々な場面で、知らず知らずに背景を探して撮影し撮り溜めていたとのことです。



――娘さんの手元に戻ったときは？



「ヤドン〜！！会いたかった〜！！！」とテンションが上がり、ギューッと抱きついてピョンピョン跳ねたりしておりました。じいじは「ヤドンと離れるのが辛くなった」と話していました。



――じいじもヤドンのとりこに！



自宅には大小含め20匹程おりますので、これを機にじいじに「君に決めた！」をやってもらうのもアリかもしれません笑。「じいじ用のヤドンをプレゼントできたらいいなぁ」なんて考えてます。



私はヤドンに出会う前「ポケモン＝強い、かっこいい」といった印象を持っていたので、「まぬけポケモンって何？」という興味からはじめの1匹を購入しました。寝ている時の穏やかな顔、口のふにゃっとしているラインに魅力を感じております。娘は「しっぽが気持ちいいから好き！」とのことです。



――今回の投稿に国内外から大きな反響がありました。



我が家の日常のひとコマが日本や海外の方にたくさんリポストされて驚きました。じいじから送られてきた写真の中で好きなのがデニムの写真なのですが、その写真に「かわいい、センスある、デニムの干し方がなんかいい」など共感してくださる声が多くて嬉しかったです！



◇ ◇



今回の投稿に、

「おじいちゃんも写真撮影の新しい趣味を発見」

「手間を惜しまず撮影にこだわる孫への思いがめちゃ伝わる」

「素敵な交流ですね！」

「プロのヤドン写真家になっていく」

「ヤドンがおじいちゃんの家でバケーションを楽しんでる」

「ぬい撮りの成長記録になってるの可愛すぎる」

「物干し竿のカット、センスの塊ですね！じぃじの愛を感じます」

「じいじの楽しい日課になってる」

など、国内だけではなく海外のポケモンファンからもコメントが殺到。みなさん写真の中のヤドンとお孫さんを思うじいじの気持ちに癒されたようです。



このヤドンのぬいぐるみ、元々はミントさんが持っていたもの。娘さんが産まれてからは撮影時の大きさ比較のためによくそばに置いていたところ、娘さん本人が気に入ってくれて気づけば相棒になったそう。初代ヤドンはボロボロになってしまったため、現在一緒に過ごしているヤドンは2代目。親子でヤドンのことを「ドンちゃん」、ドンちゃんいっぱいの事を「ドンちゃんズ」と呼び、娘さんはとても大切にしているとのことです。



ミントさん＆娘さんとのコミュニケーションを通して、お孫さん同様ヤドンのこともとても愛しくなったであろうじいじ。これからは親子三世代で「ぬい活」も楽しめそうですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）