【台風18号速報】非常に強い勢力へ発達か！週末は小笠原に接近、その後の進路と影響まとめ
気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」にて「【非常に強い勢力へ】台風18号発生 週末は小笠原に影響か その後は沖縄へ？｜台風情報 #台風18号」と題した動画を公開した。新たに発生した台風18号の最新情報と、今後の進路予測に関する重要な見通しを詳しく解説している。
8月19日21時、トラック諸島近海で発生した台風18号は、中心気圧996hPa、最大風速20m/sの状態で北西へ進んでいる。松浦氏は、海面水温の高さから台風があまり勢力を落とさずに発達を続け、22日には「非常に強い勢力」になる見込みだと指摘した。まずは週末の23日前後に、父島など小笠原諸島の南側周辺を非常に強い勢力で通過すると予測し、風や波への警戒を促している。
24日以降の進路については、各国の気象モデルを用いた詳細な分析が行われた。太平洋高気圧の縁に沿って沖縄方面へ進む予想が主流である一方、アンサンブル予想では東シナ海を北上して九州など西日本に大きな影響を与えるシナリオや、日本海へ抜ける計算もあるという。さらに、日本付近に形成される前線と台風、高気圧との相互作用により、南寄りの風が強まることで「台風から離れた地域でも大雨になるパターン」が予測されていることにも言及した。
松浦氏は、高気圧の張り出し方などにより今後の進路予想にはまだ大きな誤差があるとしながらも、「備えられる部分は早め早めに備えておいてもいい」と視聴者にアドバイスを送った。まずは今週末の小笠原諸島周辺での警戒を強めつつ、来週以降は全国的に最新の台風情報へ注意を払うことが求められる。
8月19日21時、トラック諸島近海で発生した台風18号は、中心気圧996hPa、最大風速20m/sの状態で北西へ進んでいる。松浦氏は、海面水温の高さから台風があまり勢力を落とさずに発達を続け、22日には「非常に強い勢力」になる見込みだと指摘した。まずは週末の23日前後に、父島など小笠原諸島の南側周辺を非常に強い勢力で通過すると予測し、風や波への警戒を促している。
24日以降の進路については、各国の気象モデルを用いた詳細な分析が行われた。太平洋高気圧の縁に沿って沖縄方面へ進む予想が主流である一方、アンサンブル予想では東シナ海を北上して九州など西日本に大きな影響を与えるシナリオや、日本海へ抜ける計算もあるという。さらに、日本付近に形成される前線と台風、高気圧との相互作用により、南寄りの風が強まることで「台風から離れた地域でも大雨になるパターン」が予測されていることにも言及した。
松浦氏は、高気圧の張り出し方などにより今後の進路予想にはまだ大きな誤差があるとしながらも、「備えられる部分は早め早めに備えておいてもいい」と視聴者にアドバイスを送った。まずは今週末の小笠原諸島周辺での警戒を強めつつ、来週以降は全国的に最新の台風情報へ注意を払うことが求められる。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
マニアック天気へようこそ！気象予報士の松浦悠真です。こちらはマニアックな天気解説をするチャンネルです。静岡のテレビ局で気象キャスターもやっています。皆さんの命は僕が守ります。所属:（株）ウェザーマップ メンバーシップ加入でさらにマニアックな気象情報を受け取れます！仕事の依頼はウェザーマップまで。