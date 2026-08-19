右腕フェルトナーのカーブを捉えて飛距離448フィート弾

【MLB】ドジャース 7ー6 ロッキーズ（日本時間19日・デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に出場。3回の第2打席で2試合連発となる今季30号を放った。実はこの試合前、マウンド復帰へ向けてブルペンで投球練習を行っていた。大谷でしかあり得ない“二刀流”に対し、米識者も脱帽した。

1-1の3回無死一塁、相手右腕フェルトナーの外角カーブを完璧に捉えた。打球速度105.6マイル（約170.0キロ）、飛距離448フィート（約136.6メートル）の特大弾はブルペンへ。これで6年連続の30本塁打をクリアとなり、ドジャースデビューから3年連続30号は球団史上初だった。

米スポーツ局FOXスポーツのベン・バーランダー氏は「ショウヘイ・オオタニが448フィート（約136.6メートル）の文句なしの一発 マウンド復帰が近づく中、（本塁打を打った日と）同じ日にブルペンでの投球練習も行った」と速報すれば、米スポーツ専門誌「スポーツ・イラストレイテッド」のノア・カムラス記者も「ショウヘイ・オオタニがまたやってのけた」とし、「今日の試合前にブルペンで投球練習を行ったドジャースのスーパースターは、打席でも絶好調だ」と綴った。

左膝の炎症もあって7月上旬以降はマウンドに上がっていないが、徐々に調整を開始し、二刀流の復活が迫っている。大谷だけの特別な練習を行う中で快音を響かせ「ショウヘイ・オオタニは、まさに別格の存在だ」「エグすぎます」「やっぱり投げる方が調子がいい大谷」と驚愕した。さらに「これで我らが“グランドマスター”ショウヘイ・オオタニは、6年連続30本塁打以上だ」「改めて、彼には常識は当てはまらないことを証明したね」との声も並んだ。（Full-Count編集部）