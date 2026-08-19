「まじですごい」「バケモノですか？」59歳174日。圧巻２発のカズにSNS沸騰！ 先発で58分までプレー「ヤバすぎ」
59歳と174日。福島ユナイテッドFCに所属する三浦知良が、脅威の決定力を見せつけた。
８月19日に行なわれた天皇杯１回戦で、福島は大山サッカークラブと対戦。この試合に先発したカズは、12分にPKで先制点を挙げる。
さらに４−０で迎えた55分には再びPKで自身２点目をゲットし、58分にベンチに退いた。
１試合で２ゴール。充実のパフォーマンスに、SNS上では以下のような声があがった。
「さすがキング！！」
「まじでキングカズすごい」
「また決めてるやんすごいな」
「２ゴールはヤバすぎ！」
「まさかのドッピエッタ!?」
「今日のカズさんすごすぎるよー」
「スタメンでこの時間帯に２点目えぐい」
「公式戦ゴールは熱い」
「エグすぎません？バケモノですか...？」
「化け物だろ...」
「年齢という概念そのものを覆すキング」
「やっぱりスーパーレジェンドだ！」
真摯にサッカーと向き合い、貪欲に向上を目ざす男に称賛が相次いだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
８月19日に行なわれた天皇杯１回戦で、福島は大山サッカークラブと対戦。この試合に先発したカズは、12分にPKで先制点を挙げる。
さらに４−０で迎えた55分には再びPKで自身２点目をゲットし、58分にベンチに退いた。
１試合で２ゴール。充実のパフォーマンスに、SNS上では以下のような声があがった。
「まじでキングカズすごい」
「また決めてるやんすごいな」
「２ゴールはヤバすぎ！」
「まさかのドッピエッタ!?」
「今日のカズさんすごすぎるよー」
「スタメンでこの時間帯に２点目えぐい」
「公式戦ゴールは熱い」
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