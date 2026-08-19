2歳長男暴行され死亡　母の交際相手（36）逮捕　「寝たふりしたので腹が立った」　“毎晩のように男の子の泣き声”　弟もアザ

横浜市緑区のアパートで2歳の男児が暴行を受け死亡し、母親の交際相手である斉藤勇容疑者(36)が傷害容疑で逮捕された。男児の顔には複数のあざがあり、警察は傷害致死も視野に捜査している。

母親の交際相手の男を逮捕

ベビーカーや子供用の傘が置かれたアパート。

2歳の男の子が暴行を受けた現場だ。

男の子はその後、死亡した。

傷害の疑いで逮捕されたのは、この部屋に住む会社員の斉藤勇容疑者、36歳。

死亡した男の子の母親の交際相手だ。

現場は横浜市緑区にある斉藤容疑者の自宅アパート。

斉藤容疑者と交際していた22歳の女性は、自身の長男である藤井稜稀ちゃんを含む3人の子供たちと数日前からこの部屋を訪れていた。

救急隊員が駆けつけた際には心肺停止状態

事件が起きたのは、稜稀ちゃんの母親が外出していた17日午後8時ごろ。

斉藤容疑者が稜稀ちゃんの顔を殴るなどの暴行を加え、ケガをさせたとみられ、その後帰宅した母親が稜稀ちゃんがぐったりしていることに気づき、119番通報したという。

現場近くの住民らは、救急車が到着した際の状況をこう話す。

近隣住民：

救急隊の方が部屋の前に来て、いろいろドタバタされてるときに、突然「離れてください」って、よくAEDの音声が流れますよね。そんなのが聞こえたので、AEDを使われているのかなと思った。しばらくしてからパトカーの回転灯みたいな赤灯があったんで、もしかしたら事件とか、なんかあったのかなと思った。

救急隊員が現場に駆けつけた際、稜稀ちゃんは心肺停止状態で、顔に複数のアザがあったほか、鼻血を出していたことから、虐待の疑いで警察に通報。

その後、稜稀ちゃんは搬送先の病院で死亡が確認されました。

母親と子供は山口に居住…SNSで交際開始

斉藤容疑者と交際していた稜稀ちゃんの母親が住んでいるのは、山口県宇部市にあるアパートだ。

三宅要記者：

藤井稜稀ちゃんが住んでいたとみられるアパートですが、部屋にはカーテンもなく、ひっそりと静まり返っています。部屋の壁には子供の写真がたくさん貼られています。

部屋の壁には子供の写真などが飾られ、中には稜稀ちゃんの名前が書かれた作品もあった。

近所の住民は、楽しそうに歩いていたという稜稀ちゃんの家族の様子をこう振り返ります。

稜稀ちゃん家族を知る人：

お子さんたち仲良く歩いて、お買い物かお散歩か行かれている感じでしたね。ニコニコしていて楽しそうにお母さんと歩いている様子でした。

三宅要記者：

事件を聞いてどう思いましたか？

稜稀ちゃん家族を知る人：

本当になんとも言えない気持ちですね。見かけたことあるかわいらしい子だったので、本当になんかもうショックですね… 。

稜稀ちゃんの母親と斉藤容疑者の交際は2025年9月、SNSを通じてスタート。

母親は今年のゴールデンウィーク中に、稜稀ちゃんを含めた3人の子供たちを初めて斉藤容疑者に会わせたという。

そして8月のお盆期間中に、斉藤容疑者が車で山口県まで迎えに行き、稜稀ちゃんを含む家族を横浜市の自宅に連れてきたという。

広瀬修一リポーター：

近所の方によりますと、毎晩のように小さな男の子の泣き声が響いていたということです。

ただ、最近は留守にしていたためか、その泣き声も聞こえていなかったということです。

「寝たふりをしているのが分かったので腹が立った」

警察によると、稜稀ちゃんの弟2人の体にもアザがあったというが、児童相談所への通報などはなかったという。

調べに対し、斉藤容疑者は次のように供述し、容疑を認めている。

斉藤容疑者「子供が壁を叩いてイタズラしていて、行ってみたら寝たふりをしているのが分かったので腹が立った 」

警察は司法解剖を行い、傷害致死を視野に捜査する方針だ。

（「イット！」8月19日放送より）