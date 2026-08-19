『坂本花織 衣装展』神戸で開幕 五輪や世界選手権の衣装に本人コメント…甥と姪のエピソードも【一覧あり】
フィギュアスケーター・坂本花織の衣装展『坂本花織 衣装展〜ART ON ICE〜』が、大丸神戸店で8月19日から始まった。
【写真多数】坂本花織、歴代衣装＆名シーンの数々
オリンピックや世界選手権で着用した衣装を展示。華やかな演技を彩ってきた衣装を通して、坂本の競技人生の軌跡や、フィギュアスケートならではの美しさと魅力をひもとく。8月22日にはスペシャルトークショーが実施される。
▼坂本花織 プロフィール
2000年4月9日 神戸生まれ 26歳
JOCシンボルアスリート
＜主な戦績＞
ミラノコルティナ五輪 銀メダル（個人・団体）
世界選手権 優勝4回
全日本選手権 優勝6回
北京五輪 銅メダル（個人）・銀メダル（団体）
平昌五輪 6位入賞（個人）
■『坂本花織 衣装展〜ART ON ICE〜』
会期：8月19日（水）〜9月8日（火）午前10時〜午後8時
場所：大丸神戸店1階 メインステージ
▼衣装など
大会名：グランプリシリーズ （NHK杯など）、全日本フィギュアスケート選手権2025、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック2026、世界フィギュアスケート選手権2026
曲名：「愛の讃歌（Hymne a l’amour）」
本人コメント：衣装の前と後ろにパールがお気に入りで、ピアスもそれに合わせてパールの物にしました。また、手袋もこの衣装には短い方がいいかなと思い、短めにしてもらいました。
大会名：グランプリシリーズ（NHK杯など）、全日本フィギュアスケート選手権2025、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック2026、世界フィギュアスケート選手権2026
曲名：「Time To Say Goodbye」
本人コメント：胸元のデザインがすごく気に入ってます。勝負カラーの青を全体に使用してもらいました。
大会名：グランプリシリーズ（NHK杯など）、全日本フィギュアスケート選手権2024、世界フィギュアスケート選手権2025
曲名：「ALL That Jazz」
本人コメント：見えにくい部分かも知れませんが、手袋もネイルにみたてた赤いストーンをつけてもらいました。
大会名：グランプリシリーズ （エスポ―大会など）、ISUグランプリファイナル2023全日本フィギュアスケート選手権2023、世界フィギュアスケート選手権2024
曲名：Baby, God Bless You
本人コメント：この年に甥と姪が生まれたので、母親が子供をやわらかく包み込むようなイメージの衣装にしてもらいました。
大会名：北京冬季オリンピック2022、世界フィギュアスケート選手権2022
曲名：『グラディエーター』より「Now We Are Free」
本人コメント：見た目はゴールドとブラウンの衣装ですが、お腹の部分に勝負カラーの青のストーンを入れてもらいました。また、動きやすさを重視して、衣装の腕の部分はセパレートになっています。
【写真多数】坂本花織、歴代衣装＆名シーンの数々
オリンピックや世界選手権で着用した衣装を展示。華やかな演技を彩ってきた衣装を通して、坂本の競技人生の軌跡や、フィギュアスケートならではの美しさと魅力をひもとく。8月22日にはスペシャルトークショーが実施される。
▼坂本花織 プロフィール
2000年4月9日 神戸生まれ 26歳
JOCシンボルアスリート
ミラノコルティナ五輪 銀メダル（個人・団体）
世界選手権 優勝4回
全日本選手権 優勝6回
北京五輪 銅メダル（個人）・銀メダル（団体）
平昌五輪 6位入賞（個人）
■『坂本花織 衣装展〜ART ON ICE〜』
会期：8月19日（水）〜9月8日（火）午前10時〜午後8時
場所：大丸神戸店1階 メインステージ
▼衣装など
大会名：グランプリシリーズ （NHK杯など）、全日本フィギュアスケート選手権2025、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック2026、世界フィギュアスケート選手権2026
曲名：「愛の讃歌（Hymne a l’amour）」
本人コメント：衣装の前と後ろにパールがお気に入りで、ピアスもそれに合わせてパールの物にしました。また、手袋もこの衣装には短い方がいいかなと思い、短めにしてもらいました。
大会名：グランプリシリーズ（NHK杯など）、全日本フィギュアスケート選手権2025、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック2026、世界フィギュアスケート選手権2026
曲名：「Time To Say Goodbye」
本人コメント：胸元のデザインがすごく気に入ってます。勝負カラーの青を全体に使用してもらいました。
大会名：グランプリシリーズ（NHK杯など）、全日本フィギュアスケート選手権2024、世界フィギュアスケート選手権2025
曲名：「ALL That Jazz」
本人コメント：見えにくい部分かも知れませんが、手袋もネイルにみたてた赤いストーンをつけてもらいました。
大会名：グランプリシリーズ （エスポ―大会など）、ISUグランプリファイナル2023全日本フィギュアスケート選手権2023、世界フィギュアスケート選手権2024
曲名：Baby, God Bless You
本人コメント：この年に甥と姪が生まれたので、母親が子供をやわらかく包み込むようなイメージの衣装にしてもらいました。
大会名：北京冬季オリンピック2022、世界フィギュアスケート選手権2022
曲名：『グラディエーター』より「Now We Are Free」
本人コメント：見た目はゴールドとブラウンの衣装ですが、お腹の部分に勝負カラーの青のストーンを入れてもらいました。また、動きやすさを重視して、衣装の腕の部分はセパレートになっています。