カブスのＰＣＡことピート・クロウアームストロング外野手（２４）に新たな勲章だ。

１８日（日本時間１９日）、本拠地でホワイトソックスとの「シカゴダービー」に臨んだカブスは初回、ＰＣＡが先制の３１号ソロを放った。試合は同点の９回二死一、二塁でブレグマンのサヨナラ打が飛び出し、４―３でカブスが２戦連続サヨナラ勝利をマークした。

米ヤフースポーツは「ＰＣＡ、ホワイトソックス戦で再び先頭打者ホームランを放ち、ＭＶＰ候補としての地位を確固たるものにする」と伝えた。前夜にメジャー史上５人目となる「先頭打者弾＋サヨナラ本塁打」を放ったＰＣＡだが、この日の先頭打者弾は歴史的快挙だった。

メジャー公式サイトは「ＰＣＡはサヨナラホームランを放った次の試合で先頭打者ホームランを放った１３人目の選手（少なくとも１９００年以降）となった」とたたえると、「また、前の試合で先頭打者ホームランとサヨナラホームランを放った後にこの記録を達成したＭＬＢ史上初の選手となった」と初快挙と報じた。

米ヤフースポーツは「もちろん、彼がＭＶＰ争いで苦戦を強いられるのは当然だ。大谷翔平はナ・リーグＭＶＰを２年連続で受賞しており、今シーズンも非常に好調だ。それでもこれまでの彼と比べるとやや精彩を欠いている。そのため、ＰＣＡにはシーズン終盤に力強いプレーを見せればＭＶＰを獲得するチャンスがある」と歴史的快挙が初受賞を後押しするとの見解を示した。果たしてＭＶＰレースの行方は…。