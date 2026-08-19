【狭小住宅】首都圏で急増中の「狭小3階建て」！購入前に知っておきたいリアルな住み心地と注意点

チャンネル情報

個人向け不動産コンサルティング会社「株式会社さくら事務所」 ◆株式会社さくら事務所 さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を目的として、創業者・現会長の長嶋修が設立した、中立・公正な業界初の個人向け総合不動産コンサルティングサービス企業です。