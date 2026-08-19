バレル率や三振割合などの指標が瓜二つ

ホワイトソックスの村上宗隆内野手の打撃スタッツが、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に酷似していると日米のファンの間で話題を呼んでいる。16日（日本時間17日）に地元メディアの記者がデータ比較画像を公開。渡米前から言及されていた共通点が実証された。

村上は16日（同17日）時点で88試合に出場し、28本塁打、57打点、打率.234、OPS.911を記録。肉離れによる35試合の離脱を乗り越え、驚異的なペースで本塁打を量産している。一方のシュワーバーも37本塁打、OPS.903を記録。本塁打や四球、三振に特化した打撃スタイルは「ベースボール・サバント」の分布図でも明確に裏付けられている。

村上とシュワーバーは得点貢献度を示すラン・バリューや、打球速度、バレル率などの項目でともに球界上位に位置する。同時に、空振り率や三振率といった苦手な項目も最底辺に沈んでいる点で一致。スイートスポット率には差があるものの、規格外の破壊力と引き換えに高い三振率を記録するアプローチはナ・リーグ屈指の大砲と重なり、渡米前の評価が現実となった。

この瓜二つの成績に海外のファンからは「（村上のことを）『日本版シュワーバー』って言ってたけど、冗談じゃなかったんだな」「ムネはシュワーバーより打数あたりの本塁打率が高い。怪我がなければ本塁打王だっただろうね」「基本的には同じタイプだな」「ムネはシュワーバーを超えるだろう」との声が上がった。

さらに日本のファンからも「本当に村上とシュワーバーはそっくり」「シュワーバーみたいな選手やぞと紹介されてて、シーズン入っても綺麗にシュワーバーみたいな選手になってるわね」「あの2人基本的にバッティングスタイルほぼ同じだからそりゃそうなるだろ……って思ったけどそれにしても似てるな」との声が寄せられた。

村上は昨オフに2年3400万ドル（約54億3000万円）の契約だったが、シュワーバーは5年1億5000万ドル（約240億円）のメガディールを結んだ。今季の活躍や年齢を踏まえれば、2027年オフに村上が“シュワーバー以上”の契約を手にする可能性も考えられる。（Full-Count編集部）