第108回全国高校野球選手権

第108回全国高校野球選手権の準々決勝が18日、甲子園球場で行われ、仙台育英（宮城）は智弁和歌山（和歌山）に3-11で敗れた。試合後に涙ながらに抱擁を交わした3年生バッテリーの姿が、ファンの感動を呼んでいる。

仙台育英は初回にいきなり5失点する苦しい展開。その後も追加点を許し、1-11で9回の攻撃を迎えた。9回2死からは捕手の今野琉成（3年）が意地の右前打を放つと、続く小山健心（3年）、杉山育夢（3年）が連続タイムリー。2点を返したが反撃はそこまで。3-11で涙を呑んだ。

試合後のベンチ前では、エースナンバーを付けて、最終回のマウンドに上がった梶井湊斗（3年）と今野がキャッチボール。クールダウンを終えると、最後は涙を流しながら、2人で抱き合った。中継でも流れたこの8秒間の抱擁には、X上のファンからもコメントが相次いだ。

「何回もこのクールダウンやってきたんだろうな」

「バッテリーの2人の抱擁泣けました」

「私もすごくグッときちゃった、、」

「まるでタッチだな…」

「バッテリーの抱擁からの星よつはさんは泣くって…」

「この熱い抱擁が3年間すべてを物語る」

「素晴らしいシーン 本当にいい戦いをしてました」

今大会の仙台育英は下級生の活躍ぶりが話題を呼んだが、そんな若いチームを支えた3年生バッテリーの絆に、もらい泣きする視聴者が続出していた。



（THE ANSWER編集部）