11-2から最終9回に登板するもまさかの3失点

【MLB】ドジャース 11ー5 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）

ドジャースは17日（日本時間18日）、敵地ロッキーズ戦に11得点を挙げて勝利した。しかし、9回に登板した守護神のエドウィン・ディアス投手が3失点の厳しい内容。ファンからは不安の声が寄せられている。

大谷翔平投手が5回に28号、6回に29号を放つなど5打数4安打3打点の大暴れを見せ、ここ数試合、湿っていた打線が2桁得点を挙げた。11-2と大差のついた9回、調整登板としてディアスがマウンドに上がったが、厳しい投球だった。

先頭にヒットを浴びると、死球で走者をためて、1死後に適時打を浴びた。さらに犠飛とタイムリーで3失点。ブルペンではタナー・スコット投手が準備をし始めたが、どうにか後続を抑えて最後を締めた。

3年6900万ドル（約107億円）の大型契約で加入したディアスだったが、今季は故障もあって全く調子が上がらず。7月29日（同30日）に復帰するも、8月4日（同5日）のカブス戦から3試合連続失点。13日（同14日）のブルワーズ戦は2点リードを守れず、4安打3失点を喫した。この日も不安定な投球に終わり、SNS上のファンも動揺を隠せない。

「タッカーもディアスもイップスなんじゃないかってくらい調子悪いな」

「ディアス大丈夫かよ」

「ディアスさんが心配じゃ……メンタルが」

「ディアス乗り越えて」

「ディアス重症やん」

「今日のディアス見たら大事なところで使えないよ」

「ディアス大変やね……」

ディアスはこの日の登板を終え、16試合で2勝2敗7セーブ、防御率11.85、WHIP2.56となっている。防御率は試合前の10.66からさらに悪化した。（Full-Count編集部）