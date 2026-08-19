「スター・ウォーズ」7年ぶりの劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、2026年9月2日（水）よりディズニープラスで見放題独占配信されることが決定した。5月22日の劇場公開から約3カ月半で、早くも見放題配信だ。

本作は5月22日から24日までの公開3日間で興行収入約7億4,858万円、観客動員43万4,507人を記録し、動員・興収ともに首位スタート。その後、2026年公開の実写映画では初となる10週連続の週末観客動員ランキングTOP10入りを果たし、最終興行収入は36億円、観客動員数は210万人を突破した。さらに北米を除く世界各国の興行成績では、日本が最も高い興行収入を記録したという。

本作は、ディズニープラスの実写ドラマ「マンダロリアン」のその後を描く劇場版。帝国崩壊後の混乱が残る銀河で、マンダロリアンことディン・ジャリンとグローグーが、帝国復活を狙う新たな戦争を阻止するため戦いに身を投じる。監督はドラマシリーズの生みの親ジョン・ファヴロー。マンダロリアン役のペドロ・パスカルに加え、シガーニー・ウィーバー、ジェレミー・アレン・ホワイトらが出演した。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年9月2日（水）よりディズニープラスで見放題独占配信。