92万回以上再生され3万以上の「いいね」を集めているのは、持ち前の好奇心でとんでもない行動に出た子猫ちゃんの姿。視聴者からは、「パントマイム猫」「ヤモリネコw」「スパイダーにゃん」と、子猫ちゃんの動きをさまざまなものにたとえたコメントが寄せられています。

【動画：心配そうに窓のほうを見つめる先輩猫→視線の先には『子猫』がいて…驚きの光景】

兄猫の視線の先には…？

Instagramアカウント「MK」に投稿されたのは、三毛猫の子猫「ミーちゃん」が見せた驚きの行動。ミーちゃんの姿を見て驚いたのは飼い主さんだけでなく、お兄ちゃん猫も同じだったといいます。

お兄ちゃん猫がソファからハラハラした様子で見守る先には、宙に浮いたミーちゃんが…！よく見ると、浮いているのではなく窓と網戸の隙間に挟まっていたそうです。うまく網戸に爪を引っ掛けているのか、落ちそうで落ちない状態だったとか。

兄猫の心配をよそに

「危ないよ」「出ておいで」とばかりにときどき手を差し出すお兄ちゃん猫でしたが、ミーちゃんは「まだ遊びたい」と言うようにスルー。ちょこちょこと移動し続けていたといいます。ぺたぺたと隙間を這い回る姿は、蜘蛛のようにも爬虫類のようにも見えたそうです。

お兄ちゃん猫の心配は増すばかりで、なんとかして引っ張り出したい様子だったとか。大きなお兄ちゃん猫は隙間には入れず、手を伸ばしたりくわえようと口を開けたりと忙しそうだったといいます。

対策に追われる飼い主さん

ミーちゃんがズルッと落ちそうになると、お兄ちゃん猫の目はまん丸に。最終的には捕まえることをあきらめ、ソファから下りて待っていたそうです。好奇心旺盛すぎるミーちゃんを見ていると、ハラハラとドキドキが収まらないことでしょう。

網戸が破れてしまうと脱走の危険もあるため、対策はマスト。飼い主さんはバーベキュー用の網を使って隙間に入れないようにガードしたそうです。しかし、小さなミーちゃんはあっさり隙間に入り込んだそう！さらなる対策に頭を悩まされているとのことでした。

ミーちゃんの意外な行動を見た視聴者からは、「ガラスと網戸の間に猫って入れるんだ」「イタズラ好きだな」「冒険猫ちゃんですね」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「MK」には、ミーちゃんがイタズラをする様子や、ルルお兄ちゃん、レオお兄ちゃん、ココお姉ちゃん、ナッツお姉ちゃんが気ままに過ごす様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「MK」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。