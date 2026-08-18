FIFAは「根っから腐っている」 異論封殺の“報復人事”に全世界が激怒…会長は「正気じゃない」
批判からわずか3週間足らず…異論を唱えたCOOが解任される異常事態
国際サッカー連盟（FIFA）トップの強権的な組織運営に対し、世界中から怒りの声が沸き起こっている。
英放送局「BBC」など各メディアの報道によると、現地時間8月17日、FIFAで最高執行責任者（COO）を務めるケビン・ラムール氏の解任が判明。事の発端は、ジャンニ・インファンティーノ会長が主導し、ワールドカップ（W杯）などの大会権益を民間投資家に売却しようとした「FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）」構想だ。
ラムール氏はこの計画に対して「一人のプロジェクトだ」と非難し、組織自体が「欺かれた」と内部告発に近い形で糾弾していた。同氏は当時「それが職を失うことを意味するなら、それでも構わない。少なくとも今夜はよく眠れるだろう」と覚悟を語っていたが、その批判からわずか3週間足らずで、文字通りFIFAを追われることになったのだ。
FIFA側は「双方の合意により道を分かつことになった」と説明しているが、今月の幹部会議に同氏が招集されていなかった事実を見ても、会長の意向に逆らったことに対する事実上の“報復人事”であると見られている。
独裁色を強め、外部投資家への売却計画を推し進めようとしたインファンティーノ会長に対する風当たりは、かつてないほど強まっている。組織を私物化するかのような振る舞いと、異論を封殺する解任劇に対し、SNS上では全世界のサッカーファンから「FIFAは根っから腐っている」「FIFAの腐敗ぶりは驚くべきもので、その厚顔無恥さはさらにひどい」と激しい怒りの声が上がっている。
さらに、長年指摘されてきたFIFAの隠蔽体質が改善されていない事実に対し、絶望と呆れの声が殺到。「インファンティーノは恥ずべき人物であり、サッカー界に近づくべきではない」「自分に反対する者を排除しようとするなんて、幼稚極まりない。正気じゃない」「つまり、内部告発者はもう保護されないということですか？」といった嘆きも広がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）