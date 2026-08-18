自主映画『レンタル家族』、『カメ止め』以来のヒット 22日連続オンラインチケット完売 新宿1館から全国50館に拡大公開へ
東京・新宿の映画館「新宿K’s cinema」で公開されている映画『レンタル家族』が、22日連続でオンラインチケットが完売し、21日以降に全国50館で拡大公開することが18日発表された。自主映画の22日連続の完売は『カメラを止めるな!』以来のヒットとなる。
【場面写真】全国で見ることができるように！ヒットを記録する『レンタル家族』
本作は、認知症の母を抱える主人公が「レンタル家族」のサービスを利用することを通じて、現代社会における家族の絆やつながりを深く問い直すヒューマンドラマ。兵庫県出身の映画監督・上坂龍之介氏の初メガホン作であり、審査員ではなく会場の観客による一般投票でグランプリを決める「第23回中之島映画祭」にてグランプリを受賞した。2025年末に新宿K’s cinema で1週間限定の自主上映を行った際にも全回満席となった。
今回の人気ぶりを受けて、今月21日から全国26館で上映し、28日からはさらに拡大して全50館で公開する。
上坂氏は「監督である私自身が一番驚いています。予算も実績もない初監督の自主制作映画が、観てくださった一人ひとりの『この映画を広めたい』という想いだけで、ここまで連れてきてくれました。かつて『カメラを止めるな！』や『侍タイムスリッパー』が起こしたような“映画館で起きている奇跡”を、今まさに体験しています。家族とは何か、人とのつながりとは何か。観終わったあと、大切な人に連絡したくなるような体験を、ぜひ全国の映画館で味わっていただけたら幸いです」とコメントした。
【場面写真】全国で見ることができるように！ヒットを記録する『レンタル家族』
本作は、認知症の母を抱える主人公が「レンタル家族」のサービスを利用することを通じて、現代社会における家族の絆やつながりを深く問い直すヒューマンドラマ。兵庫県出身の映画監督・上坂龍之介氏の初メガホン作であり、審査員ではなく会場の観客による一般投票でグランプリを決める「第23回中之島映画祭」にてグランプリを受賞した。2025年末に新宿K’s cinema で1週間限定の自主上映を行った際にも全回満席となった。
上坂氏は「監督である私自身が一番驚いています。予算も実績もない初監督の自主制作映画が、観てくださった一人ひとりの『この映画を広めたい』という想いだけで、ここまで連れてきてくれました。かつて『カメラを止めるな！』や『侍タイムスリッパー』が起こしたような“映画館で起きている奇跡”を、今まさに体験しています。家族とは何か、人とのつながりとは何か。観終わったあと、大切な人に連絡したくなるような体験を、ぜひ全国の映画館で味わっていただけたら幸いです」とコメントした。