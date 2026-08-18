家族みんなでとあるイベントに参加したダックスさん。『犬見知り』と妹ちゃんの『勘違い』が生んだ『カオスな状況』がおもしろ可愛いと話題になっているのです。

思わず笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で213万回を超えて表示されており、3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ワンコがたくさん居る場所で…『犬見知りな犬』と『勘違いしている女の子』】

他の犬がたくさん居る場所に出かけたダックス犬と女の子が…

Xアカウント『@chacha210309』に投稿されたのは、とあるイベント会場で勃発したカオスな状況。

この日、ミニチュア×カニンヘン・ダックスフンドの「ちゃちゃ」ちゃんは家族と一緒に『犬夜市』なるイベントに参加したのだといいます。

犬見知りと勘違いが生んだ『カオスな状況』に反響

周りにはたくさんのワンコたち。『犬見知り』を発動させてしまったちゃちゃちゃんは、パパさんの膝の上に自ら登り始めたのだそう。

すると、それを見ていた妹ちゃんは『登って楽しむもの』だと勘違いして、同じように真似をしてパパさんに登り始めたよう。

計15キロ、地面に膝をついて懸命に支えていたというパパさん。

必死にパパさんの腕の中に隠れようとするちゃちゃちゃん、キャッキャと楽しそうに登る妹ちゃんという何ともシュールかつ、カオスな状況が生まれることとなったのだそう。

何とも微笑ましくクスッと笑えるその光景は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「パパさん大人気」「どっちも可愛い」「仲良しですね」「微笑ましい」「ワンコと娘ちゃんの温度差が最高にかわいすぎて癒やされます」「お父さんが優しく全部支えながら笑ってる姿が最高」などのコメントが寄せられています。

ちょっぴり怖がりで甘えん坊な女の子の日常

2021年3月9日生まれのちゃちゃちゃんは、ちょっぴり怖がりさんで非常に甘えん坊な女の子。妹ちゃんとは大の仲良しながらも、パパさんを取り合う様子はあまりにも愛おしいもの。

ママさん、パパさんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすちゃちゃちゃんのお姿は日々多くのユーザーにダックスの魅力、そして愛犬と子どもの暮らしの素晴らしさを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chacha210309」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。