60歳妻＆26歳夫、34歳夫婦衝撃のなれ初め 出会って3ヵ月で告白「おしめも交換します」
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める『ダマってられない女たち season3』#6が14日、放送された。#6では、60歳の妻・広美さんと26歳の夫・晃太さんという、番組史上最大の年齢差となる34歳差夫婦に密着した。
【写真】27歳妻＆53歳夫の“年の差26歳”夫婦 出会いは小3 馴れ初めに驚き！
この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
出会ってわずか1年で結婚したこともさることながら、広美さんは今回が4度目の結婚であることや、これまでの結婚にて3人の子どもがおり、全員晃太さんより年上であること、さらに、晃太さんの母親も広美さんの9歳年下という驚きの家族構成が明らかになると、スタジオからも驚きの声が上がった。
2人の出会いは、広美さんの母親が座長を務める大衆演劇の劇団。演技と踊りを学ぶため、晃太さんが劇団を訪れたことがきっかけだったという。初対面から晃太さんは広美さんを「素敵な人」だと感じ、広美さんも晃太さんを「タイプ」と好印象を抱いていたそう。その後、稽古を重ねるなかで互いに惹（ひ）かれていき、広美さんは「彼女いるの？」と探りを入れた末、「付き合うなら年下かな？ 晃太でもいいよ（笑）」と猛烈アプローチ。当時を「本気でしたね」と振り返る広美さんに、スタジオも「ドストレート！」「めちゃくちゃアピールしてる」と興奮気味にコメントした。
一方、晃太さんも“許されざる恋”を描く演目の稽古をきっかけに、広美さんへの思いを強くしたと語り、「手を触った瞬間ですね。ドキドキしちゃいました」「この方は運命の人だって思った」と、広美さんの手に触れた瞬間に恋心を確信したことを明かしていた。
その後、初めて2人きりで出かけた花火大会をきっかけにさらに距離を縮め、出会ってわずか3か月で晃太さんから「僕が一生あなたを支えていくので、僕と付き合ってくれませんか？」と告白し、交際がスタート。スタジオは「付き合うだけじゃなくて一生！？」「すごくない！？」と、驚きに包まれる。
またスタジオに夫婦が登場した際には、晃太さんが、広美さんとの恋愛が「ちゃんとした恋愛は初めて」だったことも告白。さらにMEGUMIから、出会って間もない段階で「一生支える」と伝えたことについて尋ねられると、「『おしめも交換します』ってちゃんと言いましたね」と明かし、その覚悟の強さにスタジオからも感心の声が上がった。
そして交際から半年で結婚を決意するも、34歳という年齢差から晃太さんの家族に反対された2人。それでも広美さんは諦めず、料理を振る舞うなど交流を重ね、少しずつ家族との距離を縮めていく。こうして出会ってからわずか1年、2人はクリスマスにゴールイン。現在は片時も離れないほどラブラブな新婚生活を送り、夢のマイホーム実現に向けて節約にも励んでいることを明かしていた。
『ダマってられない女たち season3』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】27歳妻＆53歳夫の“年の差26歳”夫婦 出会いは小3 馴れ初めに驚き！
この番組は、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。
2人の出会いは、広美さんの母親が座長を務める大衆演劇の劇団。演技と踊りを学ぶため、晃太さんが劇団を訪れたことがきっかけだったという。初対面から晃太さんは広美さんを「素敵な人」だと感じ、広美さんも晃太さんを「タイプ」と好印象を抱いていたそう。その後、稽古を重ねるなかで互いに惹（ひ）かれていき、広美さんは「彼女いるの？」と探りを入れた末、「付き合うなら年下かな？ 晃太でもいいよ（笑）」と猛烈アプローチ。当時を「本気でしたね」と振り返る広美さんに、スタジオも「ドストレート！」「めちゃくちゃアピールしてる」と興奮気味にコメントした。
一方、晃太さんも“許されざる恋”を描く演目の稽古をきっかけに、広美さんへの思いを強くしたと語り、「手を触った瞬間ですね。ドキドキしちゃいました」「この方は運命の人だって思った」と、広美さんの手に触れた瞬間に恋心を確信したことを明かしていた。
その後、初めて2人きりで出かけた花火大会をきっかけにさらに距離を縮め、出会ってわずか3か月で晃太さんから「僕が一生あなたを支えていくので、僕と付き合ってくれませんか？」と告白し、交際がスタート。スタジオは「付き合うだけじゃなくて一生！？」「すごくない！？」と、驚きに包まれる。
またスタジオに夫婦が登場した際には、晃太さんが、広美さんとの恋愛が「ちゃんとした恋愛は初めて」だったことも告白。さらにMEGUMIから、出会って間もない段階で「一生支える」と伝えたことについて尋ねられると、「『おしめも交換します』ってちゃんと言いましたね」と明かし、その覚悟の強さにスタジオからも感心の声が上がった。
そして交際から半年で結婚を決意するも、34歳という年齢差から晃太さんの家族に反対された2人。それでも広美さんは諦めず、料理を振る舞うなど交流を重ね、少しずつ家族との距離を縮めていく。こうして出会ってからわずか1年、2人はクリスマスにゴールイン。現在は片時も離れないほどラブラブな新婚生活を送り、夢のマイホーム実現に向けて節約にも励んでいることを明かしていた。
『ダマってられない女たち season3』最新回はABEMAにて無料配信中。