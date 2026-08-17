岡田准一×ロバート秋山『今さらシロー！』10月からGP帯に進出 「変わらずおふざけはやりたい！」
TBS系にて4月から昼のレギュラー番組として放送している岡田准一＆秋山竜次（ロバート）出演のバラエティー番組『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜』（毎週土曜14時 ※一部地域を除く）が、10月からGP帯へ進出することが決定した。
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本番組は、岡田＆秋山の仲良し二人が、テストには出ないけど人生の役に立つ情報を、時にはボケながら、時には真面目に、全力で体験しながら学ぶバラエティー。
収録後に二人は、番組スタッフからGP帯への昇格決定についてサプライズで発表を受けた。
スタッフからの突然の発表に対し、「ゴールデン･･･？ GPってなんですか？」と困惑する二人。これまでさまざまな放送時間帯を渡り歩いてきた異色の経歴を持つ本番組だが、GP帯レギュラー進出決定に秋山は「いろんな人に“見たよ”って言われるんだよ。いろんなところで放送したから様々なライフスタイルの人が必ず1回は見てくれている。それが今回、GP帯レギュラーにおさまるってこと？！ すごい！！！」と大興奮。
一方で、岡田が「ちょっとそれは考えさせてもらおうかな…（笑）」と話すと、秋山が「え？ そこを目指していたんじゃないの？（笑）」とすかさず鋭いツッコミを入れるなど、息の合った掛け合いも。GP帯進出を聞き、二人は「GP帯だからちゃんとやってくださいって言われるのかな…。でも変わらずにやりたいですよね。オープニングのおふざけは絶対毎回変わらずにやりたい！」と番組の“らしさ”を貫く宣言。
しかし、直後に秋山が「もういいだろう！ってくらいふざけているときもあるよね。毎回大体2回おふざけが多い（笑）」と自分たちの暴走を冷静に振り返る場面も。それに対し岡田が「それはまあ、楽しすぎるからだよ！」と笑顔でコメントし、コンビ愛を見せた。最後に岡田は「どこかのGP帯で会いましょう！」、秋山は「いい感じの時間帯です！！」と力強くメッセージを残した。
具体的な放送日時は後日発表となる。また、二人にサプライズでGP帯昇格を伝えた動画は、番組公式SNSで後日公開予定だ。
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一方で、岡田が「ちょっとそれは考えさせてもらおうかな…（笑）」と話すと、秋山が「え？ そこを目指していたんじゃないの？（笑）」とすかさず鋭いツッコミを入れるなど、息の合った掛け合いも。GP帯進出を聞き、二人は「GP帯だからちゃんとやってくださいって言われるのかな…。でも変わらずにやりたいですよね。オープニングのおふざけは絶対毎回変わらずにやりたい！」と番組の“らしさ”を貫く宣言。
しかし、直後に秋山が「もういいだろう！ってくらいふざけているときもあるよね。毎回大体2回おふざけが多い（笑）」と自分たちの暴走を冷静に振り返る場面も。それに対し岡田が「それはまあ、楽しすぎるからだよ！」と笑顔でコメントし、コンビ愛を見せた。最後に岡田は「どこかのGP帯で会いましょう！」、秋山は「いい感じの時間帯です！！」と力強くメッセージを残した。
具体的な放送日時は後日発表となる。また、二人にサプライズでGP帯昇格を伝えた動画は、番組公式SNSで後日公開予定だ。