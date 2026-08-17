「ジャンプする映像撮りたかったのに」ーー。そんなテロップとともに投稿された動画が話題です。



【動画】まさかの後ろ向きで……その瞬間

動画に登場するのは、ポメラニアンの「ししまる」くん（9歳・男の子）。飼い主さんは、SNSで横一列に並べたトイレットペーパーの上を犬がジャンプする動画を見て、「うちの子もできるかな」と思い、試してみることにしました。



ししまるくんは、障害物の前でしばらく行ったり来たりしながら、飛び方を考えている様子。



そして次の瞬間、正面から飛ぶと思いきや、くるりと向きを変えてーー。



なんと後ろ向きのままジャンプ！



予想をはるかに超える方法で見事にクリアし、飼い主さんを大笑いさせました。この投稿には3万件超のいいねが集まり、「まさかの後ろから」「人間の赤ちゃんの階段の降り方と一緒」「かわいいポメケツ見れました」「何回見てもあきない」「逆に天才だワン」「かわゆくて何度も見ちゃう」など、何度も見返したくなる人が続出しています。



「まさか後ろ向きで飛ぶとは…」

飼い主のしし らん るうさん（@marumarugram3）によると、予想外の展開に驚きを隠せなかったといいます。



「まさか後ろ向きで飛ぶとは思わなかったので、とても笑いました。もともと賢いなと思っていましたが、まさかの手段でした」



その後に投稿された「二段チャレンジ」では、後ろ向きで撤退する様子も話題に。「撤退も後ろ向き」というコメントも寄せられました。



ししまるくんは、ちょっぴり怖がりな性格。そのため、不安や恐怖を感じると、これまでにも後ずさりすることがあったそうです。



「部屋に入るまでの廊下など、今までは普通に通っていたのに、急にわざわざ後ろ向きに歩くこともあります。ししまるにとっては、怖いものは見たくないので、後ろ向きの方が安心みたいです」



普段のししまるくんについて、「頭がよく、芸達者ないたずらっ子。甘えん坊で、とても人懐っこい自慢の我が子です」とほほ笑む飼い主さん。慎重に考えた末に選んだ意外な飛び方には、賢くて愛嬌たっぷりなししまるくんらしさが表れていました。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）