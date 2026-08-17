『豊臣兄弟！』信長葬儀の裏にキーパーソンの影 ネットざわつく「まだ見ぬ強敵演出」「匂わせキター!!」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第31回「これで、お別れにございます」が16日に放送され、信長葬儀の裏で動いたキーパーソンの存在が明らかになると、ネット上には「そろそろ来るか？」「まだ見ぬ強敵演出」「匂わせキター!!」などの反響が寄せられた。
【写真】信長に舞を捧げる秀吉（池松壮亮）第31回「これで、お別れにございます」より
清須会議後の秀吉（池松壮亮）の行動が織田家中に波紋を広げる中、市（宮崎あおい）は秀吉に対抗するため勝家（山口馬木也）に嫁ぐ。さらに信孝（結木滉星）が幼い織田家当主・三法師を岐阜へ連れ去ったことで、水面下の主導権争いが激化。
一方、小一郎（仲野）は三法師を取り戻すべく重臣らの協力を仰ぐが拒絶されてしまう。そこで“信長の葬儀を行う”という名目で関係者を集め、話し合いをしようと試みる。
秀吉による信長の葬儀は、京の大徳寺で盛大に行われる。葬儀の進行を腕組みしながら真剣に見守る小一郎のもとに、堺の豪商で茶人の今井宗久（和田正人）がやってくる。
小一郎は宗久に「こたびはお力添え、かたじけのうござりまする」と挨拶。これに宗久は「羽柴様のためやったらお安い御用や」と応じつつ「と、まあ言いたいところやけど、この寺でやれたんは私の力やおまへん」と打ち明ける。
続けて宗久が「やったら顔の広いもんがおりましてな。口利いてもろたんですわ。千宗易っちゅう…」と語ったところで、小一郎は家臣・高虎（佳久創）に呼ばれて、その場を後にするのだった。
茶人として知られる千利休の法名・千宗易の名前が宗久の口から飛び出すと、ネット上には「千利休…ついに」「そろそろ来るか？」「名前だけ登場まだ見ぬ強敵演出」「利休の匂わせキター!!」「どんなふうに登場するかな？ワクワク!!」といった声が集まっていた。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」
【写真】信長に舞を捧げる秀吉（池松壮亮）第31回「これで、お別れにございます」より
清須会議後の秀吉（池松壮亮）の行動が織田家中に波紋を広げる中、市（宮崎あおい）は秀吉に対抗するため勝家（山口馬木也）に嫁ぐ。さらに信孝（結木滉星）が幼い織田家当主・三法師を岐阜へ連れ去ったことで、水面下の主導権争いが激化。
秀吉による信長の葬儀は、京の大徳寺で盛大に行われる。葬儀の進行を腕組みしながら真剣に見守る小一郎のもとに、堺の豪商で茶人の今井宗久（和田正人）がやってくる。
小一郎は宗久に「こたびはお力添え、かたじけのうござりまする」と挨拶。これに宗久は「羽柴様のためやったらお安い御用や」と応じつつ「と、まあ言いたいところやけど、この寺でやれたんは私の力やおまへん」と打ち明ける。
続けて宗久が「やったら顔の広いもんがおりましてな。口利いてもろたんですわ。千宗易っちゅう…」と語ったところで、小一郎は家臣・高虎（佳久創）に呼ばれて、その場を後にするのだった。
茶人として知られる千利休の法名・千宗易の名前が宗久の口から飛び出すと、ネット上には「千利休…ついに」「そろそろ来るか？」「名前だけ登場まだ見ぬ強敵演出」「利休の匂わせキター!!」「どんなふうに登場するかな？ワクワク!!」といった声が集まっていた。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」