『VIVANT』逃亡者の背後に人影 衝撃ラストにネット鳥肌「東条、後ろ!!」「一番怖い！」（ネタバレあり）
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第14話が16日に放送され、衝撃的なラストを迎えるとネット上には「東条、後ろ!!」「鳥肌立った」「主役が一番怖い！」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】「東条、後ろ!!」 視聴者震撼の乃木のニヤリ顔 衝撃のラストシーン
囚われた5人の別班を追う乃木（堺）は、ノゴーン・ベキ（役所広司）脱獄を実行した新庄（竜星涼）を主犯と見て、タイへ渡った。長野（小日向文世）の協力により、新庄を追い詰め拷問する乃木だったが別班の一件には新庄が関与していないことを知る。
そして遂に、別班を捕らえた真犯人が姿を現す。それは乃木がバルカで出会い命を助けられた恩人、公安の野崎（阿部寛）だった…。
警視庁公安部で野崎が失踪した事実が共有され、さらに彼が国家機密を他国に持ち出した可能性もあることが明かされると関係者は騒然。その中で、野崎に協力していたサイバー犯罪対策課の東条（濱田岳）は戦々恐々。乃木に殺されるかもしれない恐怖に怯えながらトラックの荷台に潜入し、そのまま警視庁から脱出する。その後、東条は車を使って東京から中国地方の日本海側へと逃走した。
そして迎えたラストシーン。島根県にある潜伏先で東条がノートパソコンを開いている。真っ暗な部屋の中で東条は国外逃亡の準備に追われていた。新たな身分証を作成するために写真を送ろうと手元のパソコンを操作する東条。彼の背後に、音も立てずにゆっくりと乃木が姿を見せる。まったく気付いていない東条の後ろで、乃木は不敵な笑みを浮かべるのだった…。
壮絶な展開を予感させる乃木の不気味な表情が映し出されて第14話が幕を下ろすと、ネット上には「東条、後ろ!!」「背後に気を付けるは基本だぞ!!」などの声や「ホラー映画並みに怖い登場で鳥肌立った」「主役が一番怖い！」「乃木さん怖いって」「うおおお！！ラストホラー並みにゾクゾクした…!!」といった投稿が相次いでいた。
【写真】「東条、後ろ!!」 視聴者震撼の乃木のニヤリ顔 衝撃のラストシーン
囚われた5人の別班を追う乃木（堺）は、ノゴーン・ベキ（役所広司）脱獄を実行した新庄（竜星涼）を主犯と見て、タイへ渡った。長野（小日向文世）の協力により、新庄を追い詰め拷問する乃木だったが別班の一件には新庄が関与していないことを知る。
そして遂に、別班を捕らえた真犯人が姿を現す。それは乃木がバルカで出会い命を助けられた恩人、公安の野崎（阿部寛）だった…。
警視庁公安部で野崎が失踪した事実が共有され、さらに彼が国家機密を他国に持ち出した可能性もあることが明かされると関係者は騒然。その中で、野崎に協力していたサイバー犯罪対策課の東条（濱田岳）は戦々恐々。乃木に殺されるかもしれない恐怖に怯えながらトラックの荷台に潜入し、そのまま警視庁から脱出する。その後、東条は車を使って東京から中国地方の日本海側へと逃走した。
そして迎えたラストシーン。島根県にある潜伏先で東条がノートパソコンを開いている。真っ暗な部屋の中で東条は国外逃亡の準備に追われていた。新たな身分証を作成するために写真を送ろうと手元のパソコンを操作する東条。彼の背後に、音も立てずにゆっくりと乃木が姿を見せる。まったく気付いていない東条の後ろで、乃木は不敵な笑みを浮かべるのだった…。
壮絶な展開を予感させる乃木の不気味な表情が映し出されて第14話が幕を下ろすと、ネット上には「東条、後ろ!!」「背後に気を付けるは基本だぞ!!」などの声や「ホラー映画並みに怖い登場で鳥肌立った」「主役が一番怖い！」「乃木さん怖いって」「うおおお！！ラストホラー並みにゾクゾクした…!!」といった投稿が相次いでいた。