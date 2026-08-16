杉浦太陽＆辻希美夫妻が7人大家族の自宅や子育て術を公開！ あすの『しゃべくり007』
あす8月17日21時放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に杉浦太陽と辻希美が夫妻そろって初登場。第5子が誕生し7人の大家族となった一家。自宅の様子から子育て術、さらに収録直前に起こったという夫婦ゲンカまで、一家のリアルな日常に迫る。
【写真】杉浦太陽が愛する妻・辻希美へ手紙で思いを伝える
自宅の敷地内には巨大遊具やプール、トランポリンに加え、サウナや防音スタジオまで完備。週末には子ども達の友人が20人近く遊びに来るのが習慣になっているようで、その様子を見たしゃべくりメンバーも「遊びに行きたい！」「子ども遊ばせて俺サウナ入りたい」と大はしゃぎ。
子育て術についてもトーク。杉浦は「男のプライドは玄関に置いていく」と自宅では仕事を忘れて家族に向き合うのがモットー。そして大切にしているのが、家族みんなで過ごすイベント。辻が「10代のとき仕事ばかりしてたので、誕生日会とかクリスマスとか、イベントをやったことがなくて」ということから、結婚以来常にイベントは全力、またイベントごとには家族全員で集まるようにするそう。全力のコスプレ写真も公開。
スタジオには辻の父も登場。杉浦家にたびたび遊びに来るほど仲が良いようだが、一度だけ杉浦に苦言を呈したことがあったそう。「結婚前に挨拶に来たときに…」と、その意外なエピソードが明らかに。
そして東京都板橋区出身の辻と板橋区観光大使を務める杉浦が、家族で通う板橋のおすすめスポットを紹介する。
温浴施設や、辻が「物心ついた時に初めて行った」激安パン屋さん、辻の母が経営するハンバーガーショップ、新鮮な地域野菜が味わえるスポット、南国気分を楽しめる「板橋区立 熱帯環境植物館」まで、ゆかりの板橋スポットが続々登場する。
芸能界きっての仲良し夫婦として知られる二人だが、実は収録前日に仲直りしたばかりという大騒動が起きていた？
そのケンカエピソードを掘り下げられ、杉浦は「言うの!?」と思わず大慌て。「のん（辻）に酷いこと言ってしまった」という杉浦に対し、辻からは「離婚するか別居か選んで下さい」とまさかの言葉が…。そんな夫婦ゲンカの顛末とは？
そして最後には杉浦から愛する妻・辻へ手紙が。結婚20年目を迎え、いま杉浦が妻へ伝える思いとは―？
杉浦太陽＆辻希美が出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系にて8月17日21時放送。
※辻希美の「辻」は「一点しんにょう」が正式表記
【写真】杉浦太陽が愛する妻・辻希美へ手紙で思いを伝える
自宅の敷地内には巨大遊具やプール、トランポリンに加え、サウナや防音スタジオまで完備。週末には子ども達の友人が20人近く遊びに来るのが習慣になっているようで、その様子を見たしゃべくりメンバーも「遊びに行きたい！」「子ども遊ばせて俺サウナ入りたい」と大はしゃぎ。
スタジオには辻の父も登場。杉浦家にたびたび遊びに来るほど仲が良いようだが、一度だけ杉浦に苦言を呈したことがあったそう。「結婚前に挨拶に来たときに…」と、その意外なエピソードが明らかに。
そして東京都板橋区出身の辻と板橋区観光大使を務める杉浦が、家族で通う板橋のおすすめスポットを紹介する。
温浴施設や、辻が「物心ついた時に初めて行った」激安パン屋さん、辻の母が経営するハンバーガーショップ、新鮮な地域野菜が味わえるスポット、南国気分を楽しめる「板橋区立 熱帯環境植物館」まで、ゆかりの板橋スポットが続々登場する。
芸能界きっての仲良し夫婦として知られる二人だが、実は収録前日に仲直りしたばかりという大騒動が起きていた？
そのケンカエピソードを掘り下げられ、杉浦は「言うの!?」と思わず大慌て。「のん（辻）に酷いこと言ってしまった」という杉浦に対し、辻からは「離婚するか別居か選んで下さい」とまさかの言葉が…。そんな夫婦ゲンカの顛末とは？
そして最後には杉浦から愛する妻・辻へ手紙が。結婚20年目を迎え、いま杉浦が妻へ伝える思いとは―？
杉浦太陽＆辻希美が出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系にて8月17日21時放送。
※辻希美の「辻」は「一点しんにょう」が正式表記