『ズートピア3』制作決定、「鳥たちの登場によってさらに広がります」【D23速報】
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオは14日（現地時間）、米カリフォルニア州アナハイムで開催中のファンイベント「D23：アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」で、映画『ズートピア3』の制作を発表した。
【画像】「D23 2026」会場の様子
発表を行ったのは、同スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーで、『ズートピア2』の脚本と共同監督を務めたジャレッド・ブッシュ。ディズニー作品では、ほかの作品へのオマージュや隠し要素を盛り込むことを大切にしていると説明し、「今夜は、『ズートピア2』のラストシーンに実際に追加した新しいイースターエッグを、皆さんにお見せしたいと思います。D23の皆さん、これはあなたたちのためです」と、会場限定で映像を披露した。
さらにブッシュ監督は、「『ズートピア』の世界は、鳥たちの登場によってさらに広がります」と予告。これまでの2作品で親しまれてきたキャラクターたちも再登場すると明かした。
今回のイベントの総合司会は、シリーズの主人公ジュディ・ホップス役のジニファー・グッドウィンと、『ズートピア2』に登場したヘビのゲイリー役を演じたキー・ホイ・クァンが担当。ステージ上でブッシュ監督は「お二人がジュディとゲイリーとして戻ってきてくれることを、本当にうれしく思います」と話していた。
ブッシュ監督が動物たちの世界を舞台にしたオリジナルストーリー『ズートピア』の制作に着手してから約15年。「もし私たちのスタジオが当時、まったく新しいオリジナルストーリーを語るという挑戦をしなかったら、今夜ここで『ズートピア』について語ることはなかったでしょう」と、シリーズの歩みを振り返った。
公開時期などの詳細は明らかにされていないが、「ズートピア」の世界に鳥たちが加わることで、新たな展開を予感させる発表となった。
【画像】「D23 2026」会場の様子
発表を行ったのは、同スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサーで、『ズートピア2』の脚本と共同監督を務めたジャレッド・ブッシュ。ディズニー作品では、ほかの作品へのオマージュや隠し要素を盛り込むことを大切にしていると説明し、「今夜は、『ズートピア2』のラストシーンに実際に追加した新しいイースターエッグを、皆さんにお見せしたいと思います。D23の皆さん、これはあなたたちのためです」と、会場限定で映像を披露した。
今回のイベントの総合司会は、シリーズの主人公ジュディ・ホップス役のジニファー・グッドウィンと、『ズートピア2』に登場したヘビのゲイリー役を演じたキー・ホイ・クァンが担当。ステージ上でブッシュ監督は「お二人がジュディとゲイリーとして戻ってきてくれることを、本当にうれしく思います」と話していた。
ブッシュ監督が動物たちの世界を舞台にしたオリジナルストーリー『ズートピア』の制作に着手してから約15年。「もし私たちのスタジオが当時、まったく新しいオリジナルストーリーを語るという挑戦をしなかったら、今夜ここで『ズートピア』について語ることはなかったでしょう」と、シリーズの歩みを振り返った。
公開時期などの詳細は明らかにされていないが、「ズートピア」の世界に鳥たちが加わることで、新たな展開を予感させる発表となった。