ディズニー「ズートピア３（仮題）」制作決定「鳥の世界へ…！？」
【モデルプレス＝2026/08/15】ディズニー・アニメーション映画『ズートピア３（仮題）』の制作が決定。8月15日、ディズニー・スタジオ（アニメーション）の公式X（旧Twitter）にて発表された。
【写真】「ズートピア２」にカメオ出演したSTARTO大物アイドル
公式アカウントでは「『＃ズートピア３（仮題）』制作決定」と発表。「鳥の世界へ…！？続報をお楽しみに」とつづられている。
本作は、動物が人間のように暮らす楽園・ズートピアを舞台に、ウサギの新米警官ジュディ・ホップスと皮肉屋な詐欺師のキツネニック・ワイルドが事件に挑む姿を描いている。1作目の「ズートピア」は2016年4月、続編の「ズートピア２」は2025年12月に公開された。（modelpress編集部）
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◆「ズートピア３」制作決定
公式アカウントでは「『＃ズートピア３（仮題）』制作決定」と発表。「鳥の世界へ…！？続報をお楽しみに」とつづられている。
◆「ズートピア」2016年に公開
本作は、動物が人間のように暮らす楽園・ズートピアを舞台に、ウサギの新米警官ジュディ・ホップスと皮肉屋な詐欺師のキツネニック・ワイルドが事件に挑む姿を描いている。1作目の「ズートピア」は2016年4月、続編の「ズートピア２」は2025年12月に公開された。（modelpress編集部）
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