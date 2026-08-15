81年前の8月14日、日本はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争が終結した。しかし、沖縄だけは15日以降も戦闘状態が続き、正式に降伏調印式が執行されたのは9月7日のことだった。さらにその後27年の間、アメリカの統治下に置かれ続けることになる。

【写真多数】米軍に手当されカメラをにらむ自決しようとした女性、血のにじむ我が子を抱く母親…AIと人間の力でカラー化した沖縄戦の写真を見る（全84枚）

大阪市在住のホリーニョさん（@horinyo）は、沖縄戦に巻き込まれた住民たちの白黒写真をカラー化してSNSに投稿している。2025年2月28日にはそれらをまとめた『カラー化写真で見る沖縄』（ボーダーインク）を出版。現在は会社員として働きながら、カラー化写真を通して沖縄の歴史を伝えるために各地を巡っている。

ここではそんなホリーニョさんに、「タバコを吸う女性患者の写真」が人々の心を打つ理由やカラー化作業に生成AIを導入してみて気づいたこと、「映えさせる」カラー化写真はNGだと考えているワケなどを詳しく伺った。（全2回の1回目）



1945年4月4日 米軍の沖縄本島上陸4日目。米軍が設置した病院にて。女性患者たち（沖縄県公文書館所蔵／ホリーニョさん提供）

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米軍に手当されカメラをにらむ自決しようとした女性、

血のにじむ我が子を抱く母親…

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「タバコを吸う入れ墨の女性患者」が人の心を動かす理由

――今年4月に初の著書『カラー化写真で見る沖縄』で沖縄書店大賞を受賞されましたね。おめでとうございます。

ホリーニョさん（以下、ホリーニョ） ありがとうございます。本当に嬉しいです。2019年にカラー化写真をSNSに投稿する活動を始めて7年経ちました。本を出せただけでも驚きだったんですが、まさか沖縄の書店員さんたちが応援してくれて大賞をいただけるなんて。

僕も沖縄書店大賞を受賞した書籍の数々にはとても刺激を受けているので、その中に自分の本が並ぶのは感激というか、光栄なことだと思いますね。一方で、より注目される機会も増えると思うので、気を引き締めてやっていきたいです。

――「文春オンライン」でも何度かホリーニョさんのカラー化写真を取り上げさせていただいてます。特に反響が大きかったのは「タバコを吸う入れ墨の女性患者」の写真ですね。

ホリーニョ そうですね。この写真はSNSに投稿した時もかなり反応があって、2022年4月には沖縄出身のタレントryuchell（りゅうちぇる）さんがリツイートしてくれたことも印象的でした。

ryuchellさんはご自身の家族が体験した沖縄戦のことや、6月23日の「慰霊の日」についてよくメディアで語っていらして。芸能人という立場でそういったテーマで発信するって、とても勇気がいることなんじゃないかなと思っていました。

一度、ライブに呼んでくださって5分だけ対面でお会いすることができたんですけど、もっとじっくりお話ししてみたかったですね。

――ryuchellさんもこの写真に心を動かされた一人だったんですね。どうしてそこまで反響があったのだと思いますか？

ホリーニョ この写真は、沖縄県公文書館のキャプションでは「米軍が設置した病院にて」と説明されてるんですが、写ってる背景は病院という感じはしないですよね。

周りにほかにも寝ている女性が何人かいます。おそらく米軍がどこかの村の誰かの家を民間人収容所と決めて、そこに怪我をした人や病気になった人をまとめて押し込めて「ここは病院」って決めていたんだと思います。

僕がこの活動を続けていて感じるのは、沖縄戦とか沖縄の戦後を生き抜いた女性たちへの注目度の高さです。「もう亡くなった自分のおばあもこういう生活を送っていたのかなって想像するんです」という声をいただくことが多くて。

この写真も高齢の女性の患者さんが中心に写っていて、タバコを吸いながらすごく不安そうな顔をしているように見える。沖縄戦を象徴してる1枚だからこそ反響が大きいのかなと思います。

――女性の手には入れ墨も見えますね。

ホリーニョ 琉球王国の風習だった、若い女性が手の甲に彫る「ハジチ」という入れ墨ですね。明治時代に政府から禁じられたので、現在は入れている方はほとんどいないんですが、当時の写真にはよく写っています。この写真にも写ってますね。

ハジチが写っていると「おばあがしてたハジチだ」って反応がやっぱりあるんですよね。僕のカラー化写真を見た沖縄の中学生がハジチに興味を持って「沖縄の歴史や文化を調べるきっかけになった」と言ってくれたり。そうなったらいいなと思って活動しているので、その時は嬉しかったですね。

実際にどうカラー化しているのか？ 最近は生成AIも導入

――具体的にどう白黒の写真をカラー化するのか、作業についてもお聞きしたいです。最近は生成AIを導入しているんですよね。

ホリーニョ 生成AI以前は、AI技術による着色ソフトを使って、ざっくりと白黒写真全体に色を入れることを「AIカラー化」と呼んでいました。でも僕がカラー化を始めた2010年代後半ぐらいだと、AIによる着色能力って精度が低くて。3割くらいはちゃんと色が付くんですが、それ以外は「何これ？」みたいな色になってました。

ホリーニョ 人間の手が紫だったり、空が青以外の変な色になり、服も「そんなわけないやん」って色になっていたり。なので「AIカラー化」と言いつつ、AIによるカラー化はあくまで下書きで、正しいと思われる色を書籍などで調べながら、iPadとペンタブで塗っていく作業をしていました。もはや絵を描くような感覚ですよね。

コロナ禍に入ってからはそれまでより時間が取れたので、1枚仕上げるのに2〜3時間くらいかけてました。『カラー化写真で見る沖縄』に掲載されているのは、すべてこの手順で作ったカラー化写真ですね。AIの技術力が年々上がっているのは肌で感じていて、去年の夏以降ぐらいからSNSに投稿している写真は、生成AIでカラー化したものになっています。

――生成AIの導入でカラー化のやり方はどう変わりましたか？

ホリーニョ 時間はかからなくなりましたね。一度全体に着色した後、資料を調べて「この看板、赤じゃなくて実際は青やん」となった時、今まではペンタブを使って手作業で塗り直してました。でも生成AIを使うと「看板だけ青にしてください」と言えば一瞬で変えてくれる。全体的な精度も上がってますし、とても便利になりました。

生成AIを使うと着色の意図を質問できるのもいいですね。「どうしてこの色で塗ったんですか」とAIに聞いたら「こういう背景があって、こう考えて塗りました」と理由を教えてくれる。それで納得できることもあるし、ちょっと説明がおかしいなと思ったら、さらに根拠を聞いてみるんです。すると納得のいくウェブ記事や論文を出してくれることもあるし、「ごめんなさい、具体的な根拠はありません」と言われることもある。

歴史的考証に基づいた着色作業をするという目的は今までと変わりません。でも、AIと対話しながら理由や意図を壁打ちすることで、より深くまで考えて取り組めている実感がありますね。

目的をはっきりさせないと、生成AIは“映え”を狙ってくる

――なるほど。作業は楽になったけど、その色で着色するかどうか、最終的にホリーニョさん自身が考えたり判断したりする必要があるのは変わらないんですね。

ホリーニョ そうなんですよね。生成AIを使っても、結局「これでいい」って判断するのは人間なので。作り手の知識量や類推する力がカラー化写真のクオリティーに影響すると思います。

それに目的をはっきりさせないまま、ただ「白黒写真をカラー化してください」ってお願いするだけだと、生成AIって勝手に派手な色をつけて“映え”を狙ってくるんですよ。酷いときは写真自体を改造することもあります。元の写真と見比べると、もともとなかった山ができていたり、建物が増えたり、人が増えたり（笑）。見栄えをよくしてインプレッションを稼ごうとするんですよね。

それはやっぱり生成AIが、利用者を増やすことを目的とした商業的なサービスだからなんです。AIにとっては僕らはお客さんで消費者。シンプルに言うと売れるものを作ってるわけですよね。実際、AIに「制約がなければ、映えさせてインプレッションを稼ぐ方向に行ったほうが生き残れるじゃないですか、ホリーニョさん」って言われましたもん。怖いですよね（笑）。そのことを踏まえて付き合い方を考えないといけないですよね。

――「映えさせる」のはホリーニョさんの目的と違いますもんね。

ホリーニョ そうですね。沖縄の皆さんを傷つけたり悲しませたりすることは当然望んでいないので、歴史を改変するような着色はしたくないです。それは生成AI以前も以後も変わりません。特に首里城や、ランドマークになっていた当時の建物など、皆さんが大切にしてる人工物に対しては調べて最大限正しい色をつける努力をしています。目を引くために改変することはNG。それはやりたいことと違うんで。

僕は本の出版をきっかけに顔出しで活動することにしたんです。そうして良かったなと思っている理由は、メディアに出て自分の目的を直接語れるからなんですよ。生成AIが出てきてこんなにも世の中に情報が氾濫すると、発信者が「どういう経緯や目的を持って活動しているのか」が見えづらくなってますよね。こんな時代だからこそ、顔出しでのメディア出演はやらざるを得なかったのかもしれないなと。

発信者の目的がちゃんと伝われば「この人の考えに共鳴できるから応援しよう」とか「この考え方ならブロックしよう、自分はもっと別のAIの使い方を支持しよう」と判断できますよね。そういう過程が大事になってくるのかなと思います。

およそ80年前の写真に写る女性と実際に会えることに…

――ホリーニョさんは最近、カラー化したこの写真に写っている女性と、実際に会ってお話ししたんですよね。ニュースで見て驚きました。

ホリーニョ そうなんですよ。これは沖縄戦中の伊江島で写した1枚で、真ん中に写っているのが玉城ハルキさんという女性です。沖縄県公文書館に収蔵されている写真なんですが、キャプションでは「写真撮影のため、ポーズを取る先生と子ども」と説明されています。

でも、実際にご本人のお話を聞いてわかったんですが、ハルキさんは学校の先生ではなかったんですよ。

〈“子どもを並ばせる先生”を写した沖縄戦の写真→「実は先生じゃない」現在100歳の女性本人が明かす「米兵に殺される」と怯えた《81年前のあの日》の本当の状況〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）