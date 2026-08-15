最高峰のフラッシュを完成させた賞金王。しかし、ライバルが潜ませていた怪物手が明かされると、その表情は一変した。

【映像】“獲得賞金13億超”プロが悶絶…妖艶美女の「罠」

「ABEMA POKER INVITATIONAL 2026」第3回が8月8日に配信。獲得賞金13億円超で知られるトッププロ・みさわが自信を持って勝負に出たものの、Ruikoの怪物手に捕まり、残り200点まで追い込まれる場面があった。

Ruikoはハートとダイヤの「88」で2000点にレイズ。みさわは2枚ともスペードの「AK」で7000点に3ベットし、勝負は両者に絞られた。Ruikoがコールしてフロップへ進んだ。

フロップはスペードの「3」「8」、クラブの「8」。Ruikoはいきなり同じ数字を4枚そろえるフォーカード（クワッズ）を完成させた。実況の田口尚平も「クワッズでございっ！」と驚き、解説のSouzirouは「一撃で飛ぶ可能性もありますよ」と、強力な手を持つみさわの行方を案じた。

相手の怪物手を知る由もないみさわは、迷わず4100点をベット。Ruikoはこれを1万1000点にレイズし、みさわも勝負から降りなかった。ターンはスペードの「6」。放送席から「うわー、来た！」と大きな声が上がった。みさわが「A」ハイのフラッシュを完成させ、クワッズ対最高峰のフラッシュという衝撃的な組み合わせになった。

Ruikoが1万3000点をベットすると、みさわは瞬きを数回繰り返してからコール。リバーにはハートの「3」が落ちた。Ruikoはここでオールインを宣言。みさわはほとんど間を置かずにコールし、勝負はショーダウンへ持ち込まれた。

Ruikoの「88」が開かれると、みさわは口を真横に広げて悶絶。顔を伏せても悔しさは隠し切れず、最後は椅子にのけぞりながら目を閉じてしまった。田口も「嘘だろ…。残りスタック200点という表記です！」と驚愕。最高峰のフラッシュを完成させながら怪物手に捕まったみさわは、「まいった、これ」と言葉を絞り出した。このリアクションに視聴者からは「こんなん事故やん」「これは悶絶」「そりゃこんな顔になるよ」と大きな反響が集まった。

絶好の勝負手が、残り200点という悪夢に一変。Ruikoの手札を見た瞬間のみさわの“悶絶顔”が、勝負の衝撃を物語る印象的な場面だった。

◆ABEMA POKER INVITATIONAL 国内最高峰のポーカープレイヤー8名が火花を散らす「ABEMA」オリジナルの“招待制”新トーナメント。優勝賞金は1,000万円。8人1テーブルで一度敗退すると再エントリー不可能の一発勝負で争われる。

（ABEMA／「ABEMA POKER INVITATIONAL 2026」より）