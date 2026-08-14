総工費920億円超の海底ケーブルがハリー・ポッターファンの要求でルートを変更
ハリー・ポッターファンが、作中で登場する屋敷しもべ妖精・ドビーのお墓の下を通る海底ケーブルの敷設計画を聞きつけ、ルート変更を要求し、無事ルート変更を実現することに成功しました。
Harry Potter fans force relocation of £430m undersea cable to avoid Dobby’s ‘grave’ | Harry Potter | The Guardian
https://www.theguardian.com/environment/2026/aug/10/harry-potter-fans-force-relocation-of-430m-undersea-cable-to-avoid-dobbys-grave
$580 million undersea cable rerouted to avoid the grave of Dobby the House Elf - company caves to fan demands to safeguard Harry Potter filming location, will instead pass by Bronze Age burial site | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/networking/usd580-million-undersea-cable-rerouted-to-avoid-the-grave-of-dobby-the-house-elf-company-caves-to-fan-demands-to-safeguard-harry-potter-filming-location-will-instead-pass-by-bronze-age-burial-site
ハリー・ポッターの実写映画シリーズで登場する屋敷しもべ妖精のドビーは、ウェールズ南西部ペンブルックシャーにあるフレッシュウォーター・ウェストの海岸に埋葬されました。
“Such a beautiful place, to be with friends. Dobby is happy to be with his friend, Harry Potter.” #DobbyIsAFreeElf pic.twitter.com/DqyJyWz4gc— Harry Potter (@harrypotter) December 18, 2015
この海岸の所有者であるナショナル・トラストは、ビーチが生態学的に重要な場所であるため、ドビーのお墓参りに来ることを控えるように求めていますが、
海岸にあるドビーのお墓には多数の石が供えられています。
'Such a beautiful place, to be with friends'
These were the words of Dobby as he died in Harry Potter's arms
People now leave socks and other mementoes at Freshwater West, where his death was filmed
But could the grave soon be moved?
More: https://t.co/VglfJvZn1I
Picture: Ysobel pic.twitter.com/mbVZOlY5jm— BBC Wales News (@BBCWalesNews) May 5, 2022
アイルランドの送電網とナショナル・グリッドの送電網を結ぶ総工費4億3000万ポンド(約925億円)のグリーンリンク送電線は、当初、ドビーのお墓があるフレッシュウォーター・ウェストを通る予定でした。
ハリー・ポッターファンがこの海底ケーブルの存在を知ることになったのは、グリーンリンク送電線プロジェクトのマネージャーを務めるサイモン・ラドラム氏が語ったBBCのインタビューでした。ラドラム氏は「インタビューの撮影を終えてロンドンに戻った後、数週間が経過してインタビューが放送されました。すると、何百件もの電話がかかってきました。本当に何百件ものです」と語っています。
ハリー・ポッターファンから電話がかかってきた当初、ラドラム氏は彼らの語る「ドビー」が誰なのか分からなかったそうです。ラドラム氏は同僚に「我々はどうやらドビーのお墓をまっすぐ通り抜けることになるらしい」「これは非常に深刻な問題です」と言われたことを明かしています。
その後、プロジェクトはドビーのお墓を避ける新しい敷設ルートを策定。ラドラム氏は「多くの人が新しい海底ケーブルの敷設ルートに満足しており、プロジェクトは順調に進んでいます。ドビーも喜んでいます」「海底ケーブルは青銅器時代の遺跡のかなり近くを通ることになりましたが、ドビーのお墓を避けることができました」と語っています。