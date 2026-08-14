「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」2027年6月25日〜27日の3日間、シンガポールのマリーナベイ・サンズで開催決定　&#169; Disney

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　ウォルト・ディズニー・カンパニーは日本時間14日、「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」を2027年6月25日から27日までの3日間、シンガポールで開催することを発表した。会場は、マリーナベイ・サンズ内のサンズ エキスポ、およびコンベンションセンターの一部を予定している。

【動画】「D23 Asia」告知映像

　イベントでは、ディズニーのストーリーテリングや創造性、イノベーションを祝う多彩なプログラムを展開。スターやクリエイターが登場するショーケースをはじめ、最新情報の先行公開、舞台裏のエピソード、没入型体験、パフォーマンス、ショッピング、特別発表などが予定されている。

　「D23」は、ウォルト・ディズニーがハリウッドに最初のスタジオを開設した1923年にちなんで名付けられた、ディズニーファンのための公式クラブ。米アナハイムをはじめ世界各地でファンイベントを開催してきた。

　アジア太平洋地域をはじめ、世界各地からディズニーファンが集う「D23 Asia」が開催されるのは今回が初めて。これまでのイベントの規模や興奮を受け継ぎながら、アジアならではの特別な体験を届けるとしている。

　チケットは2026年11月から販売される予定。詳細は、公式サイトと公式インスタグラムで順次発表される。