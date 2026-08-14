視聴者からのサプライズプレゼントとおもてなしに感動

日本の焼肉に初挑戦。和牛の美味しさと「ごちそうさま」の心

祐天寺の盆踊り大会へ。「人生で一番すごい体験」と大興奮

渋谷スクランブル交差点の圧倒的な人の数に「言葉を失う」

初来日のイギリス人青年スタンとダンに出会う

「うわ、すごい！！」初来日の10歳少年が渋谷スクランブル交差点に大興奮！初めてのコンビニ飯に「最高！」

「全部が全然違う」初来日のフィンランド人が東京のスケールに驚愕！都庁展望台からの景色

新婚旅行で来日した米国人夫婦が本場のラーメンに衝撃…「もうインスタントには戻れない」

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです🚗 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo🚗🌏