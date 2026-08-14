「ノリで日本に行こう」初来日の19歳イギリス人青年が渋谷スクランブル交差点で言葉を失った理由
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「『これが日本の景色か...！』渋谷交差点を見た初来日外国人の反応が衝撃すぎる！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。同チャンネルは、日本に着いたばかりの外国人に声をかけ、観光案内とホテル送迎を無料で行う企画を配信している。今回は、イギリスから来た19歳のスタンとダンが、日本のディープな文化に触れ、言葉を失うほど感動する姿が収められている。
動画は、空港での声かけからスタート。ヨーロッパ旅行中だった二人は、出会った人に勧められて「ノリで日本行っちゃおう」と急遽来日を決めたという。10年以上前から日本に来るのが夢だったスタンは、到着早々の無料案内の申し出に「到着早々声をかけられて信じられないよ！」と歓喜の声を上げた。
渋谷へ到着すると、スクランブル交差点の圧倒的な人の多さに「何が起きてるの！？」と驚愕。二人は口を揃えて「Flabbergasted（言葉を失う）」と連呼し、展望カフェから見下ろす景色に大興奮の様子を見せた。続いて訪れた祐天寺の盆踊り大会では、屋台や提灯が並ぶ日本の伝統的な雰囲気にすっかり魅了され、「人生で一番すごい体験かも」と目を輝かせている。
夕食は、自分たちで肉を焼くスタイルの「大阪焼肉・ホルモン ふたご」へ。初めての牛タンや和牛カルビに舌鼓を打ち、「いただきます」「ごちそうさま」という日本の食事への感謝の言葉も学んだ。
動画の最後には、視聴者から寄せられたポケモンカードや冷却シートなどのプレゼントが手渡された。予期せぬおもてなしの連続に、二人は「何回お礼を言っても足りないよ」と感無量の様子。日本の景色と温かい心に触れ、彼らにとって忘れられない最高の1日となったようだ。
動画は、空港での声かけからスタート。ヨーロッパ旅行中だった二人は、出会った人に勧められて「ノリで日本行っちゃおう」と急遽来日を決めたという。10年以上前から日本に来るのが夢だったスタンは、到着早々の無料案内の申し出に「到着早々声をかけられて信じられないよ！」と歓喜の声を上げた。
渋谷へ到着すると、スクランブル交差点の圧倒的な人の多さに「何が起きてるの！？」と驚愕。二人は口を揃えて「Flabbergasted（言葉を失う）」と連呼し、展望カフェから見下ろす景色に大興奮の様子を見せた。続いて訪れた祐天寺の盆踊り大会では、屋台や提灯が並ぶ日本の伝統的な雰囲気にすっかり魅了され、「人生で一番すごい体験かも」と目を輝かせている。
夕食は、自分たちで肉を焼くスタイルの「大阪焼肉・ホルモン ふたご」へ。初めての牛タンや和牛カルビに舌鼓を打ち、「いただきます」「ごちそうさま」という日本の食事への感謝の言葉も学んだ。
動画の最後には、視聴者から寄せられたポケモンカードや冷却シートなどのプレゼントが手渡された。予期せぬおもてなしの連続に、二人は「何回お礼を言っても足りないよ」と感無量の様子。日本の景色と温かい心に触れ、彼らにとって忘れられない最高の1日となったようだ。
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チャンネル情報
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