八村塁＆河村勇輝、2年ぶりに代表合流！ バスケ日本×韓国戦8.15日テレで生中継
NBA八村塁選手と河村勇輝選手が代表合流する『バスケットボール男子 W杯最終予選直前 国際試合 日本代表×韓国代表』が、8月15日19時より日本テレビ系全国ネットにて生中継。アスリート解説を田臥勇太選手が務め、比江島慎選手と原修太選手がゲスト出演する。
【写真】2年ぶりに代表に合流する河村勇輝選手
放送では、日本人史上初のNBAプレーヤーである田臥勇太選手がアスリート解説を担当。さらに、7月のワールドカップアジア1次予選で、日本代表として中国を相手にW杯予選史上初となる勝利に貢献した比江島慎選手と原修太選手の2人をゲストに迎え、就任から半年となる桶谷大ヘッドコーチやコーチ陣が作り上げる「いまの日本代表のバスケットボール」についてたっぷりと語る。
比江島選手は、アスリート解説の田臥選手とともに放送席に入り、原選手は日本代表ベンチ裏の特別席からリアルなリポートを届ける予定だ。
さらに、日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターを務める菊池風磨（timelesz）による、日本代表へのスペシャルインタビューも放送される。
また、日本バスケットボール協会・審判グループの協力のもと、15日の日本代表対韓国代表戦では、クルーチーフを担当する審判にカメラを装着し、生中継で「審判カメラ」を導入。選手に最も近い審判目線の臨場感あふれる映像を通して、選手たちが躍動する姿や、プレーの迫力、すごさを届ける。
15日18時20分頃からは、日本代表選手の会場到着インタビューなど、試合前の様子をYouTubeの日テレスポーツ公式チャンネル、Xの日テレバスケ公式アカウントほかで配信。直前練習の一部も生配信する。地上波放送を前に、2年ぶりに代表復帰したNBA組の八村塁選手や河村勇輝選手をはじめ、日本のトップ選手たちの練習を見ることができる。
『バスケットボール男子 W杯最終予選直前 国際試合 日本代表×韓国代表』は、8月15日19時より日本テレビ系にて生中継、TVerにてライブ配信。
※比江島慎選手、原修太選手らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宇都宮ブレックス・比江島慎選手
今回の日本代表は、とても期待感の高いチームです。チームや選手の魅力、試合の見どころなどを、自分なりに、放送席からお伝えできればと思います。この中継を通じて、多くの方に日本代表を応援していただき、バスケットボールの魅力を感じていただけたらうれしいです。
■千葉ジェッツ・原修太選手
今回、チームの外側から熱く応援し「AKATSUKI JAPAN」を盛り上げられるこのような機会をいただけて、とても嬉しいです。この前までともに代表で活動していたからこそわかる目線で現地から色々とお伝えできればと思ってます。皆さん、勝利を目指して一緒に「AKATSUKI JAPAN」と戦いましょう！ ぜひ、日テレバスケをご覧くださいね!!
■日本バスケットボール協会審判委員長・前田喜庸
試合中、選手の間近で審判を行っている際に「この圧倒的なプレーを、自分だけが間近で見ているのは本当にもったいないな」と思うことが何度もありました。目の前で繰り広げられる世界トップの選手たちのスピード、研ぎ澄まされた技術。審判というポジションは、そんな選手たちを間近で見られる世界一の「特等席」でもあると思います。だからこそ、「自分がコートで見ているこの景色を、ファンやプロを目指す子どもたちとも共有できたらいいのに」とずっと思ってきました。
15日の中継で初めて導入される「審判カメラ」は、まさにそれを実現するものだと思います。選手に最も近い、私たち、審判と同じ目線だからこそ見られる選手たちのプレーのすごさを見ていただきたいと思います。
また、狭いコートの中で体の大きい選手たちの動きを捉えてジャッジをする「審判の仕事」を理解していただくことで、バスケットボールの奥深さを感じていただけますと幸いです。
【写真】2年ぶりに代表に合流する河村勇輝選手
放送では、日本人史上初のNBAプレーヤーである田臥勇太選手がアスリート解説を担当。さらに、7月のワールドカップアジア1次予選で、日本代表として中国を相手にW杯予選史上初となる勝利に貢献した比江島慎選手と原修太選手の2人をゲストに迎え、就任から半年となる桶谷大ヘッドコーチやコーチ陣が作り上げる「いまの日本代表のバスケットボール」についてたっぷりと語る。
さらに、日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターを務める菊池風磨（timelesz）による、日本代表へのスペシャルインタビューも放送される。
また、日本バスケットボール協会・審判グループの協力のもと、15日の日本代表対韓国代表戦では、クルーチーフを担当する審判にカメラを装着し、生中継で「審判カメラ」を導入。選手に最も近い審判目線の臨場感あふれる映像を通して、選手たちが躍動する姿や、プレーの迫力、すごさを届ける。
15日18時20分頃からは、日本代表選手の会場到着インタビューなど、試合前の様子をYouTubeの日テレスポーツ公式チャンネル、Xの日テレバスケ公式アカウントほかで配信。直前練習の一部も生配信する。地上波放送を前に、2年ぶりに代表復帰したNBA組の八村塁選手や河村勇輝選手をはじめ、日本のトップ選手たちの練習を見ることができる。
『バスケットボール男子 W杯最終予選直前 国際試合 日本代表×韓国代表』は、8月15日19時より日本テレビ系にて生中継、TVerにてライブ配信。
※比江島慎選手、原修太選手らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■宇都宮ブレックス・比江島慎選手
今回の日本代表は、とても期待感の高いチームです。チームや選手の魅力、試合の見どころなどを、自分なりに、放送席からお伝えできればと思います。この中継を通じて、多くの方に日本代表を応援していただき、バスケットボールの魅力を感じていただけたらうれしいです。
■千葉ジェッツ・原修太選手
今回、チームの外側から熱く応援し「AKATSUKI JAPAN」を盛り上げられるこのような機会をいただけて、とても嬉しいです。この前までともに代表で活動していたからこそわかる目線で現地から色々とお伝えできればと思ってます。皆さん、勝利を目指して一緒に「AKATSUKI JAPAN」と戦いましょう！ ぜひ、日テレバスケをご覧くださいね!!
■日本バスケットボール協会審判委員長・前田喜庸
試合中、選手の間近で審判を行っている際に「この圧倒的なプレーを、自分だけが間近で見ているのは本当にもったいないな」と思うことが何度もありました。目の前で繰り広げられる世界トップの選手たちのスピード、研ぎ澄まされた技術。審判というポジションは、そんな選手たちを間近で見られる世界一の「特等席」でもあると思います。だからこそ、「自分がコートで見ているこの景色を、ファンやプロを目指す子どもたちとも共有できたらいいのに」とずっと思ってきました。
15日の中継で初めて導入される「審判カメラ」は、まさにそれを実現するものだと思います。選手に最も近い、私たち、審判と同じ目線だからこそ見られる選手たちのプレーのすごさを見ていただきたいと思います。
また、狭いコートの中で体の大きい選手たちの動きを捉えてジャッジをする「審判の仕事」を理解していただくことで、バスケットボールの奥深さを感じていただけますと幸いです。