ディズニー大型イベント「D23 Asia」2027年6月にシンガポールで開催！チケットは今年11月より販売

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、ファンイベント「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」を2027年6月25日（金）から27日（日）の3日間にわたり開催することを発表した。会場はシンガポールを象徴するマリーナベイ・サンズ内のサンズ エキスポ＆コンベンションセンター。注目のチケットは、今年11月より販売開始予定だ。

アジア初のファンイベント「D23 Asia」の日程が明らかに！

アジア太平洋地域をはじめ、世界中のディズニーファンが集う「D23 Asia」は、アジア初開催となる記念すべきイベント。3日間にわたり、ディズニーのストーリーテリング、クリエイティビティ、そしてイノベーションを祝福する多彩なコンテンツが展開される。

アナハイムをはじめ世界各地で開催されてきた「D23」のレガシーを受け継ぎながら、没入型体験や限定ショーケース、特別発表、ショッピング、エンターテインメントなど、アジアならではの特別な体験とスケール感でお届けする。

「D23 Asia」とは？豪華ゲストや最新情報が目白押し

「D23 Asia」は、ディズニーのあらゆる世界から生み出される創造的なストーリーテリングとイノベーションを紹介する、数日間にわたる特別なファンイベントだ。

スターやストーリーテラーが登場するショーケースをはじめ、最新情報の先行公開、舞台裏エピソード、迫力あるパフォーマンス、ショッピング、サプライズなど、ファンにはたまらない充実の3日間を提供する。

ディズニー公式ファンクラブの歴史

名称にある「D23」は、創業者ウォルト・ディズニーが1923年にハリウッドで最初のスタジオを開設したことに由来する。100年以上にわたるディズニーの歴史の中で初めて設立された公式ファンクラブだ。

時代を超えて愛されるディズニーの名作をはじめ、ピクサーの物語、マーベルの大作映画、壮大な『スター・ウォーズ』の世界、さらにはテーマパークやキャラクター、コレクションに至るまで、ファンが愛するすべてを共有できるコミュニティとして親しまれている。

アジア初となる熱狂のイベントのチケット販売およびプログラムに関する詳細は、公式サイト（D23asia.com）および公式Instagram（@D23Asia）にて順次発表予定。

「D23 Asia：究極のディズニーファンイベント」は2027年6月25日（金）〜27日（日）にシンガポールのマリーナベイ・サンズにて開催。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.