堺雅人、『南極料理人』再撮影を希望 きたろうがボケる「俺は位牌で参加する」
俳優の堺雅人（52）が14日、東京・テアトル新宿で行われた『南極料理人 4Kリマスター』のファン投票1位＆4Kリマスター化記念 緊急プレミア同窓会に参加した。
【写真】懐かしのビデオ…！まだ幼い小野花梨＆堺雅人
イベントには、南極観測隊の料理人・西村を演じた堺のほか、生瀬勝久、きたろう、高良健吾、古舘寛治、黒田大輔、小浜正寛、沖田修一監督が参加した。サプライズゲストとして小野花梨も登壇した。
冒頭のあいさつで堺は「こういう機会をいただけて本当に幸せな作品に携わらせてもらったんだと感謝しております。愛してくださった皆さんのおかげでもう1回、僕らも会えたし、皆さんにも会えたし、作品にも会えた気がしております。本当にありがとうございます」と感慨深げだった。生瀬は「17年と言われて、もうそんなに経つのか、と。今日、拝見して、昨日のように『このシーンはあぁだったな』と」としみじみと語っていた。
堺の料理シーンも見せ場となる。おにぎりを握る動きも見事で「ずっと練習していましたね」と堺は振り返る。一方で「自分の反省点であるんですけど、物語にゆだねて無心になっている顔がステキでしたね。演技をするんじゃなくて、そこに居たり、歩いたり、走ったりする顔が自然にも負けないぐらいステキだった。何もしなくてよかったんだな、何もしなければしないほど、いい演技だったな、と」と堺は今の思いを明かすと「このメンバーで、もう1回、撮り直したい！」と熱望した。生瀬は「同じ話で？」と苦笑いしつつも「気持ちはわかる。『あのシーン、あぁしておけばよかった』というのがいっぱいある」と同調。次は“北極”という話で一通り盛り上がると、最後はきたろうが「俺は位牌で参加する」とオチをつけて笑わせていた。
東京テアトル創立80周年を記念して実施したファン投票企画「あなたが選ぶテアトル映画」で歴代の傑作選の中から2009年公開の『南極料理人』が1位に。全国から寄せられた「もう一度スクリーンで観たい！」という声に応え、4Kリマスター版の公開が決定した。公開から17年。今も多くの人に愛され続ける作品が4K映像＆5.1ch音響にアップグレード。南極の雄大な景色も、湯気まで伝わってきそうな料理の数々も、当時の感動はそのままに、さらに豊かな臨場感で楽しめる。
南極観測隊の料理人として赴任した西村（堺雅人）と、極寒の地で料理を心待ちにする7人の隊員たち。ラーメン、おにぎり、伊勢エビフライ、ローストビーフ。おいしい料理とともに、家族と離れて暮らす人々のささやかな喜びや寂しさを、ユーモアたっぷりに描いた、心温まる名作となっている。
【写真】懐かしのビデオ…！まだ幼い小野花梨＆堺雅人
イベントには、南極観測隊の料理人・西村を演じた堺のほか、生瀬勝久、きたろう、高良健吾、古舘寛治、黒田大輔、小浜正寛、沖田修一監督が参加した。サプライズゲストとして小野花梨も登壇した。
冒頭のあいさつで堺は「こういう機会をいただけて本当に幸せな作品に携わらせてもらったんだと感謝しております。愛してくださった皆さんのおかげでもう1回、僕らも会えたし、皆さんにも会えたし、作品にも会えた気がしております。本当にありがとうございます」と感慨深げだった。生瀬は「17年と言われて、もうそんなに経つのか、と。今日、拝見して、昨日のように『このシーンはあぁだったな』と」としみじみと語っていた。
東京テアトル創立80周年を記念して実施したファン投票企画「あなたが選ぶテアトル映画」で歴代の傑作選の中から2009年公開の『南極料理人』が1位に。全国から寄せられた「もう一度スクリーンで観たい！」という声に応え、4Kリマスター版の公開が決定した。公開から17年。今も多くの人に愛され続ける作品が4K映像＆5.1ch音響にアップグレード。南極の雄大な景色も、湯気まで伝わってきそうな料理の数々も、当時の感動はそのままに、さらに豊かな臨場感で楽しめる。
南極観測隊の料理人として赴任した西村（堺雅人）と、極寒の地で料理を心待ちにする7人の隊員たち。ラーメン、おにぎり、伊勢エビフライ、ローストビーフ。おいしい料理とともに、家族と離れて暮らす人々のささやかな喜びや寂しさを、ユーモアたっぷりに描いた、心温まる名作となっている。