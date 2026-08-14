いきものがかり「YELL」から生まれた映画『キリコのタクト』 鈴木京香、藤原大祐らの場面写真7点解禁
俳優の鈴木京香が主演する映画『キリコのタクト〜YELL〜』（10月2日公開）から、鈴木が演じる“伝説の音楽教師”のかつての姿と、彼女の教え子たちの現在を捉えた場面写真7点が解禁された。
【画像】この記事に関するそのほかの写真
本作は、「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部の課題曲として制作されたいきものがかりの楽曲「YELL」から誕生したヒューマンドラマ。“魔法のタクト”を持つと語り継がれる音楽教師・原田貴理子と、彼女に人生を導かれた教え子たちの愛と絆を描く。
“キリコ先生”こと貴理子は、音楽と笑顔で生徒たちを指導していたが、卒業式の日に突然姿を消してしまう。教え子で現在は音楽雑誌の記者として働く北村翔（藤原大祐）は、高校時代の合唱部仲間たちとともに恩師の行方を追うことに。キリコとの記憶をたどりながら、姿を消した理由と知られざる真実に迫っていく。
解禁された写真には、生徒たちと笑顔で音楽を楽しむキリコや、生徒一人ひとりと正面から向き合い、熱心に指導する姿が収められている。
そのほか、北村をはじめ、かつて合唱部のパートリーダーを務め、現在は自宅で母親を介護する西川花蓮（井頭愛海）、地元ラジオ局でシングルマザーのパーソナリティーとして働く南野葵（田辺桃子）、新人ミュージカル俳優として活動する東山慎吾（西垣匠）ら、成長した教え子たちの姿も切り取られている。
それぞれ異なる人生を歩み、悩みを抱える教え子たちは、かつてキリコから音楽を通して教わった希望を胸に、恩師の現在に思いをはせる。彼女の行方を追う旅を通じて自らの人生とも向き合い、未来へ一歩を踏み出していく。
9月9日には東京・新宿ピカデリーで完成披露上映会を開催。鈴木、藤原、井頭、田辺、西垣が登壇する予定で、チケットは、プレリザーブにて8月22日午前11時より受け付ける。
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本作は、「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部の課題曲として制作されたいきものがかりの楽曲「YELL」から誕生したヒューマンドラマ。“魔法のタクト”を持つと語り継がれる音楽教師・原田貴理子と、彼女に人生を導かれた教え子たちの愛と絆を描く。
解禁された写真には、生徒たちと笑顔で音楽を楽しむキリコや、生徒一人ひとりと正面から向き合い、熱心に指導する姿が収められている。
そのほか、北村をはじめ、かつて合唱部のパートリーダーを務め、現在は自宅で母親を介護する西川花蓮（井頭愛海）、地元ラジオ局でシングルマザーのパーソナリティーとして働く南野葵（田辺桃子）、新人ミュージカル俳優として活動する東山慎吾（西垣匠）ら、成長した教え子たちの姿も切り取られている。
それぞれ異なる人生を歩み、悩みを抱える教え子たちは、かつてキリコから音楽を通して教わった希望を胸に、恩師の現在に思いをはせる。彼女の行方を追う旅を通じて自らの人生とも向き合い、未来へ一歩を踏み出していく。
9月9日には東京・新宿ピカデリーで完成披露上映会を開催。鈴木、藤原、井頭、田辺、西垣が登壇する予定で、チケットは、プレリザーブにて8月22日午前11時より受け付ける。