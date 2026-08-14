グレン・パウエル、“金持ちクソ一族”7人の抹殺を計画 『大富豪になるための正しい殺し方』予告解禁
俳優のグレン・パウエルが主演する映画『大富豪になるための正しい殺し方』が、11月13日より全国公開される。このたび、予告編とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】グレパの新作『大富豪になるための正しい殺し方』予告編
本作は、生まれながらに大富豪一族を追われた男が、奪われた人生と280億ドルの遺産を取り戻そうとする“逆転相続サスペンス”。主人公ベケット・レッドフェローが、母親から教え込まれた知性と教養を武器に、相続を阻む一族を巧妙な“事故”に見せかけて次々と抹殺していく。
ベケットを演じるのは、『トップガン マーヴェリック』『ヒットマン』『ランニング・マン』などのパウエル。共演には、『サブスタンス』のマーガレット・クアリーをはじめ、ジェシカ・ヘンウィック、ビル・キャンプ、ザック・ウッズ、トファー・グレイス、エド・ハリスらが名を連ねる。気鋭の映画スタジオA24が北米配給を手がけた。
生まれてすぐ大富豪のレッドフェロー家から追放され、貧しい生活を強いられてきたベケット。「ふさわしい人生」と莫大な遺産を取り戻すため、唯一の相続人になることを決意する。
解禁された予告編は、ベケットの「もしも僕が唯一の相続人になれば、すべての遺産が手に入る」という独白から始まる。彼の前に立ちはだかるのは、派手な豪遊生活を送るドラ息子、ヒップスターを気取る自称アーティスト、偽善に満ちた慈善家、血も涙もない一族の絶対的支配者ら、7人の親族だ。
ベケットは完全犯罪をもくろみ、邪魔な親族たちを次々と“事故”に見せかけて排除しようとする。しかし、クアリー演じるジュリアの登場によって、その完璧なはずの計画が狂い始める。スリリングな展開に期待が高まる映像に仕上がっている。
ポスタービジュアルには、黒い手袋とスーツを身に着け、不敵な笑みを浮かべるベケットの姿を配置。その背後にはレッドフェロー家の家系図が広がり、抹殺の標的となる7人の顔には赤いバツ印が記されている。
監督と脚本を務めるのは、長編監督デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』で注目を集めたジョン・パットン・フォード。スタイリッシュな緊迫感とブラックユーモアを交え、遺産を巡る華麗な逆転劇を描き出す。
【動画】グレパの新作『大富豪になるための正しい殺し方』予告編
本作は、生まれながらに大富豪一族を追われた男が、奪われた人生と280億ドルの遺産を取り戻そうとする“逆転相続サスペンス”。主人公ベケット・レッドフェローが、母親から教え込まれた知性と教養を武器に、相続を阻む一族を巧妙な“事故”に見せかけて次々と抹殺していく。
生まれてすぐ大富豪のレッドフェロー家から追放され、貧しい生活を強いられてきたベケット。「ふさわしい人生」と莫大な遺産を取り戻すため、唯一の相続人になることを決意する。
解禁された予告編は、ベケットの「もしも僕が唯一の相続人になれば、すべての遺産が手に入る」という独白から始まる。彼の前に立ちはだかるのは、派手な豪遊生活を送るドラ息子、ヒップスターを気取る自称アーティスト、偽善に満ちた慈善家、血も涙もない一族の絶対的支配者ら、7人の親族だ。
ベケットは完全犯罪をもくろみ、邪魔な親族たちを次々と“事故”に見せかけて排除しようとする。しかし、クアリー演じるジュリアの登場によって、その完璧なはずの計画が狂い始める。スリリングな展開に期待が高まる映像に仕上がっている。
ポスタービジュアルには、黒い手袋とスーツを身に着け、不敵な笑みを浮かべるベケットの姿を配置。その背後にはレッドフェロー家の家系図が広がり、抹殺の標的となる7人の顔には赤いバツ印が記されている。
監督と脚本を務めるのは、長編監督デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』で注目を集めたジョン・パットン・フォード。スタイリッシュな緊迫感とブラックユーモアを交え、遺産を巡る華麗な逆転劇を描き出す。