今夜の『それスノ』2時間SPは夏休み特別企画！ サッカー日本代表・森保一監督がTBSバラエティに初出演
今夜8月14日19時からの『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（TBS系）は、新企画「正直ジャンケン」を放送。サッカー日本代表の森保一監督が緊急参戦する。
【写真】TBSバラエティに初出演の森保一監督
誰もが知る“ジャンケン”に心理戦の要素を加えた新企画が始動。その名も「正直ジャンケン」。今年4月、『それスノ』ロケで行われたジャンケンバトルから派生して開かれた本大会。言葉や表情から互いの心理を探り合い、相手が次にどの手を出すかを読み合うプレッシャーバトルだ。単なる運任せではなく、相手の次の手札を読み切れるかが勝敗を分ける、究極の頭脳戦となる。
今回のバトルは3人1組で行い、全6ブロックのトーナメント戦。豪華賞品をかけて、白熱したバトルが繰り広げられる。
Snow Manと究極の心理戦で対決するゲストとして、神田愛花、木村沙織、サンシャイン池崎、ジャンボたかお（レインボー）、高松瞳（＝LOVE）、長州力、NAOYA（MAZZEL）、ホラン千秋、吉村崇（平成ノブシコブシ）らが参戦。
さらに、今年のサッカーワールドカップの日本代表・森保一監督が緊急参戦。TBSのバラエティー番組への出演は今回が初となる。「森保監督とジャンケンするんですか!?」と困惑するメンバーだが、世界と戦ってきた名将は、いったいどんな“正直ジャンケン”を見せてくれるのか…？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて8月14日19時放送。
【写真】TBSバラエティに初出演の森保一監督
誰もが知る“ジャンケン”に心理戦の要素を加えた新企画が始動。その名も「正直ジャンケン」。今年4月、『それスノ』ロケで行われたジャンケンバトルから派生して開かれた本大会。言葉や表情から互いの心理を探り合い、相手が次にどの手を出すかを読み合うプレッシャーバトルだ。単なる運任せではなく、相手の次の手札を読み切れるかが勝敗を分ける、究極の頭脳戦となる。
Snow Manと究極の心理戦で対決するゲストとして、神田愛花、木村沙織、サンシャイン池崎、ジャンボたかお（レインボー）、高松瞳（＝LOVE）、長州力、NAOYA（MAZZEL）、ホラン千秋、吉村崇（平成ノブシコブシ）らが参戦。
さらに、今年のサッカーワールドカップの日本代表・森保一監督が緊急参戦。TBSのバラエティー番組への出演は今回が初となる。「森保監督とジャンケンするんですか!?」と困惑するメンバーだが、世界と戦ってきた名将は、いったいどんな“正直ジャンケン”を見せてくれるのか…？
『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、TBS系にて8月14日19時放送。