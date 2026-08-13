シリーズ最大の節目！ 山本裕典＆北代高士＆高岡蒼佑『CONNECT 覇者への道』最新章・予告解禁
山本裕典、北代高士、高岡蒼佑らがおくる任侠超大作シリーズ最新章『CONNECT 覇者への道』19・20・21が、8月28日よりU‐NEXTにて順次独占先行配信されることが決定。「19」の予告編が解禁され、キャスト・監督のコメント、場面写真が到着した。
【動画】宗像組の面々が集結！ 『CONNECT 覇者への道』「19」予告編
2024年の始動以来、回を重ねるごとに一層の勢いを増している任侠超大作シリーズ「CONNECT 覇者への道」。その最新章が登場。本シリーズを牽引する山本裕典、北代高士、高岡蒼佑が、今回も侠（おとこ）たちの生き様を鮮烈に描き出す。
山本が、揺るぎない信念を胸に任侠道をまっすぐ突き進む熱血漢・沢村竜一役を魅力たっぷりに好演。そして北代が、元官僚という異色の経歴をもつ硬派な相馬邦人役を演じ、深みのある演技を披露する。さらに、高岡が、仁義と会長への恩義を貫く寡黙で最強の組長・宗像清蔵役を圧巻の演技力で体現する。
東洋会会長・向井重政の実子でTOYOグループの会長を務める向井直政は東洋会を解散させ、組員たちをTOYOの社員として迎え入れるという大胆な改革を画策。だが、任侠道を重んじる父・重政や東洋会幹部たちはこれに強く反発し、若頭補佐・直江武彦だけが直政の理念に賛同したことで、組織内に亀裂が生じ始める――。
沢村、相馬ら宗像組は、東洋会の一員として組織のために奔走するが、彼らが進む“道”も大きな岐路を迎えようとしていて…。今回最大の見どころは、これまでの外部勢力との抗争から一転し、東洋会そのものを揺るがす内部分裂。組織の在り方、親子関係、そして宗像組の未来までもが新たな局面へと動き出し、物語は予測不能の展開へ。そんな中、元帝都連合総長・須藤零士が出所。東洋会の“犬”として八王会に潜入する彼の暗躍が、両組織の緊張を一気に高める。
古き任侠道を背負い、圧倒的な首領としての威厳を放つ東洋会会長・向井重政役に、渋みのある演技が魅力のベテラン俳優・菅田俊。その父に対し、組織の未来を見据えた大胆な改革を突きつける息子・向井直政役を、繊細さと迫力を併せ持つ俳優・波岡一喜が熱演。
さらに、いしだ壱成、松田賢二、宮本大誠、聡太郎、永倉大輔ら、シリーズおなじみの実力派俳優陣が東洋会執行部として今回も作品を大いに盛り上げる。
また、出所直後から暗躍する須藤零士役の山口大地をはじめ、元会津連合城島組で八王会入りした岩田慎司役の虎牙光揮、津田満役の五明拓弥（グランジ）など注目キャストも集結。そして、任侠ドラマには欠かせない存在である本宮泰風が八王会会長・黒須明人役を務め、貫禄あふれる芝居で作品の完成度を確かなものへと導く。
公開された予告編では、組長・宗像が率いる宗像組の面々が集結し、これから迎える波乱の幕開けとは対照的に、和気あいあいと記念写真を撮るシーンが印象的。
TOYOグループの会長・向井直政は、父親で東洋会会長・重政と東洋会の幹部らに対して、極道の業務形態を変える提案をするも反発を買い、清蔵の表情にも暗雲が立ち込める。内部分裂により揺るぎはじめた東洋会の宿敵である八王会会長・黒須は、東洋会本部長・上杉が送り込んだスパイとは知らず、出所したばかりの元帝都連合総長・須藤と契りを交わし意気揚々とする一幕も。元会津連合城島組で同じく八王会入りしていた岩田と沢村＆相馬のガチバトルに、須藤が乱入し、対峙する迫力のあるアクションシーンにも釘付けだ。
「やるからにはトップを狙わないとな」と沢村を挑発する須藤…。東洋会の未来を巡り、伏線が張り巡らされた最新章は、それぞれの理想を掲げた侠（おとこ）たちが激しくぶつかり合い合う。揺らぐ絆と深まる亀裂―― 未曾有の危機が突きつける選択とは？
『CONNECT 覇者への道19』は8月28日、『CONNECT 覇者への道20』は10月23日、『CONNECT 覇者への道21』は12月25日よりU‐NEXTにて独占先行配信開始。
キャスト・監督のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本裕典
最近、「CONNECT 覇者への道」を観てるよってたくさんの方に言っていただいて、届いてるんだって本当に嬉しく思います!! 今回の撮影を終えての感想は沢村竜一としても、宗像組としても「最大の節目」になる、そんな最新話でした。あまり詳しくは言えないんですが、いつも通りド派手な格闘シーンはてんこもりです!! 最高なイケおじ達の群像劇で笑って泣いて、スカッとしていただきたいです!!ぜひ、お楽しみに!!
■北代高士
「CONNECT 覇者への道」を応援してくださる皆様、いつもありがとうございます！これまで相馬邦人として、いろんな時間を過ごしました。それは回を重ねるごとに深く濃くなり、各登場人物や作品への愛着もどんどん大きくなっていきます。今回はそんな中でも特に強く心に残る時間となりました。きっと観てくださる皆様にとってもそうなると思います！ぜひネタバレなしで観ていただきたいです！お楽しみに!!
■高岡蒼佑
早いもので、「CONNECT 覇者への道」も第19話を迎えることができました。ここまで続けてこられたのも、ひとえにいつもご視聴くださっている皆様のおかげです。改めまして、本当にありがとうございます。物語も少しずつ動きを増し、東洋会の内部でも慌ただしい動きが見え始めました。個人的には、須藤と東洋会がどのように絡んでいくのか、そして須藤がどのような立ち位置で物語を盛り上げてくれるのか、とても楽しみにしています。今後、物語がどう展開していくのか、引き続き見届けていただければ幸いです。「CONNECT 覇者への道」をよろしくお願いいたします。
■藤原健一（監督・脚本）
前回の沖縄編では向井直政をクローズアップしました。今回は、その向井直政の思惑が中心となり、東洋会内部を、宗像組を、混乱させていきます。これまで沢村、相馬の成長を軸に様々なドラマを描いてきました。沢村、相馬は成長しているのか？ 兄弟でもある直政と宗像の行く末は？ 宗像組はどうなって行くのか？ これまで3話同時に撮影を行ってきた本シリーズも今回で第7クール。そして今回の19・20・21話は確実に「CONNECT覇者への道」シリーズの分岐点となっています。超絶熱い男たちのドラマをご期待ください。
【動画】宗像組の面々が集結！ 『CONNECT 覇者への道』「19」予告編
2024年の始動以来、回を重ねるごとに一層の勢いを増している任侠超大作シリーズ「CONNECT 覇者への道」。その最新章が登場。本シリーズを牽引する山本裕典、北代高士、高岡蒼佑が、今回も侠（おとこ）たちの生き様を鮮烈に描き出す。
東洋会会長・向井重政の実子でTOYOグループの会長を務める向井直政は東洋会を解散させ、組員たちをTOYOの社員として迎え入れるという大胆な改革を画策。だが、任侠道を重んじる父・重政や東洋会幹部たちはこれに強く反発し、若頭補佐・直江武彦だけが直政の理念に賛同したことで、組織内に亀裂が生じ始める――。
沢村、相馬ら宗像組は、東洋会の一員として組織のために奔走するが、彼らが進む“道”も大きな岐路を迎えようとしていて…。今回最大の見どころは、これまでの外部勢力との抗争から一転し、東洋会そのものを揺るがす内部分裂。組織の在り方、親子関係、そして宗像組の未来までもが新たな局面へと動き出し、物語は予測不能の展開へ。そんな中、元帝都連合総長・須藤零士が出所。東洋会の“犬”として八王会に潜入する彼の暗躍が、両組織の緊張を一気に高める。
古き任侠道を背負い、圧倒的な首領としての威厳を放つ東洋会会長・向井重政役に、渋みのある演技が魅力のベテラン俳優・菅田俊。その父に対し、組織の未来を見据えた大胆な改革を突きつける息子・向井直政役を、繊細さと迫力を併せ持つ俳優・波岡一喜が熱演。
さらに、いしだ壱成、松田賢二、宮本大誠、聡太郎、永倉大輔ら、シリーズおなじみの実力派俳優陣が東洋会執行部として今回も作品を大いに盛り上げる。
また、出所直後から暗躍する須藤零士役の山口大地をはじめ、元会津連合城島組で八王会入りした岩田慎司役の虎牙光揮、津田満役の五明拓弥（グランジ）など注目キャストも集結。そして、任侠ドラマには欠かせない存在である本宮泰風が八王会会長・黒須明人役を務め、貫禄あふれる芝居で作品の完成度を確かなものへと導く。
公開された予告編では、組長・宗像が率いる宗像組の面々が集結し、これから迎える波乱の幕開けとは対照的に、和気あいあいと記念写真を撮るシーンが印象的。
TOYOグループの会長・向井直政は、父親で東洋会会長・重政と東洋会の幹部らに対して、極道の業務形態を変える提案をするも反発を買い、清蔵の表情にも暗雲が立ち込める。内部分裂により揺るぎはじめた東洋会の宿敵である八王会会長・黒須は、東洋会本部長・上杉が送り込んだスパイとは知らず、出所したばかりの元帝都連合総長・須藤と契りを交わし意気揚々とする一幕も。元会津連合城島組で同じく八王会入りしていた岩田と沢村＆相馬のガチバトルに、須藤が乱入し、対峙する迫力のあるアクションシーンにも釘付けだ。
「やるからにはトップを狙わないとな」と沢村を挑発する須藤…。東洋会の未来を巡り、伏線が張り巡らされた最新章は、それぞれの理想を掲げた侠（おとこ）たちが激しくぶつかり合い合う。揺らぐ絆と深まる亀裂―― 未曾有の危機が突きつける選択とは？
『CONNECT 覇者への道19』は8月28日、『CONNECT 覇者への道20』は10月23日、『CONNECT 覇者への道21』は12月25日よりU‐NEXTにて独占先行配信開始。
キャスト・監督のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本裕典
最近、「CONNECT 覇者への道」を観てるよってたくさんの方に言っていただいて、届いてるんだって本当に嬉しく思います!! 今回の撮影を終えての感想は沢村竜一としても、宗像組としても「最大の節目」になる、そんな最新話でした。あまり詳しくは言えないんですが、いつも通りド派手な格闘シーンはてんこもりです!! 最高なイケおじ達の群像劇で笑って泣いて、スカッとしていただきたいです!!ぜひ、お楽しみに!!
■北代高士
「CONNECT 覇者への道」を応援してくださる皆様、いつもありがとうございます！これまで相馬邦人として、いろんな時間を過ごしました。それは回を重ねるごとに深く濃くなり、各登場人物や作品への愛着もどんどん大きくなっていきます。今回はそんな中でも特に強く心に残る時間となりました。きっと観てくださる皆様にとってもそうなると思います！ぜひネタバレなしで観ていただきたいです！お楽しみに!!
■高岡蒼佑
早いもので、「CONNECT 覇者への道」も第19話を迎えることができました。ここまで続けてこられたのも、ひとえにいつもご視聴くださっている皆様のおかげです。改めまして、本当にありがとうございます。物語も少しずつ動きを増し、東洋会の内部でも慌ただしい動きが見え始めました。個人的には、須藤と東洋会がどのように絡んでいくのか、そして須藤がどのような立ち位置で物語を盛り上げてくれるのか、とても楽しみにしています。今後、物語がどう展開していくのか、引き続き見届けていただければ幸いです。「CONNECT 覇者への道」をよろしくお願いいたします。
■藤原健一（監督・脚本）
前回の沖縄編では向井直政をクローズアップしました。今回は、その向井直政の思惑が中心となり、東洋会内部を、宗像組を、混乱させていきます。これまで沢村、相馬の成長を軸に様々なドラマを描いてきました。沢村、相馬は成長しているのか？ 兄弟でもある直政と宗像の行く末は？ 宗像組はどうなって行くのか？ これまで3話同時に撮影を行ってきた本シリーズも今回で第7クール。そして今回の19・20・21話は確実に「CONNECT覇者への道」シリーズの分岐点となっています。超絶熱い男たちのドラマをご期待ください。