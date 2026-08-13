木村拓哉、ニューアルバム『Checkpoint』リリース！ 収録曲「光の中で」MV公開
木村拓哉の新レーベル「C＆C STAGE」移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』が、8月12日にリリースされた。また、USEN J‐POP リクエストチャートで1位を獲得した収録曲「光の中で」のMUSIC VIDEOがYouTubeにて公開された。
【動画】木村拓哉ニューアルバム『Checkpoint』収録曲「光の中で」MUSIC VIDEO
アルバム『Checkpoint』は、今なお第一線を走り続ける木村が、自身の“現在地”を改めて見つめ直すとともに、その先に続く新たな未来へのルートを確認する“道標”という意味が込められた作品。
本作には、明石家さんま、奥田民生、木村充揮（憂歌団）、Taka（ONE OK ROCK）、山崎まさよしREIらが楽曲を提供。現在の木村拓哉だからこそ表現できる一枚に仕上がっている。
さらに9月5日からは、アルバムタイトルを冠した「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」がスタート。日本国内に加え、ソウル、台北を巡るツアーになっている。
木村拓哉ニューアルバム『Checkpoint』は発売中。
『Checkpoint』収録曲、ツアースケジュールは以下の通り。
＜『Checkpoint』収録曲＆「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」スケジュール＞
■『Checkpoint』収録曲
Take It Easy
マリブドライブ
Long Saturday
BLACK DENIM
Talk
High on you
新風に吹かれつつ
What a dramatic life!
光の中で
セロリ ※初回盤A・Bのみに収録
■「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」
9月5日・6日［兵庫］GLION ARENA KOBE
9月26日［ソウル］INSPIRE ARENA
10月7日［福岡］マリンメッセ福岡A館
11月13日・14日［台北］Taipei Music Center
11月21日・22日・23日［千葉］ららアリーナ東京ベイ
【動画】木村拓哉ニューアルバム『Checkpoint』収録曲「光の中で」MUSIC VIDEO
アルバム『Checkpoint』は、今なお第一線を走り続ける木村が、自身の“現在地”を改めて見つめ直すとともに、その先に続く新たな未来へのルートを確認する“道標”という意味が込められた作品。
さらに9月5日からは、アルバムタイトルを冠した「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」がスタート。日本国内に加え、ソウル、台北を巡るツアーになっている。
木村拓哉ニューアルバム『Checkpoint』は発売中。
『Checkpoint』収録曲、ツアースケジュールは以下の通り。
＜『Checkpoint』収録曲＆「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」スケジュール＞
■『Checkpoint』収録曲
Take It Easy
マリブドライブ
Long Saturday
BLACK DENIM
Talk
High on you
新風に吹かれつつ
What a dramatic life!
光の中で
セロリ ※初回盤A・Bのみに収録
■「TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint」
9月5日・6日［兵庫］GLION ARENA KOBE
9月26日［ソウル］INSPIRE ARENA
10月7日［福岡］マリンメッセ福岡A館
11月13日・14日［台北］Taipei Music Center
11月21日・22日・23日［千葉］ららアリーナ東京ベイ