『ストリートファイター／ザ・ムービー』ジェイソン・モモアらキャスト＆監督の来日決定！ 特別映像解禁
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』のキャスト、ノア・センティネオ、アンドリュー・小路、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、ジェイソン・モモアと、キタオ・サクライ監督の来日が決定。ジェイソン・モモアの映画プロモーションでの来日は初となる。併せて、ジェイソン演じるブランカが必殺技「エレクトリックサンダー」「ローリングアタック」でリュウに襲い掛かる白熱の特別映像が解禁された。
【動画】ブランカ、ついに始動！ エレクトリックサンダー、ローリングアタックさく裂！ リュウの波動拳と激突する特別映像
本作は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
このたび、ノア・センティネオ（ケン役）、アンドリュー・小路（リュウ役）、カリーナ・リャン（春麗役）、後藤洋央紀（エドモンド本田役）、ジェイソン・モモア（ブランカ役）、キタオ・サクライ監督の来日が決定。9月1日・2日の2日間にわたり来日し、スペシャルファンイベントや、プレス活動を含む各種プロモーションを実施する。
なお、“ストリートファイター・ワールドウォリアー・ツアー”と称する本作の全世界プロモーションツアーは、最初の訪問地が日本。世界中で愛される「ストリートファイター」シリーズが誕生し、その世界的レガシーが始まった“聖地”への凱旋となる。聖地・日本から映画の全世界プロモショーンツアーを幕開けし、キャスト・監督陣は、日本のファンとともにこの歴史的な凱旋を祝い、長年にわたり世界中の人々を魅了してきた伝説的シリーズへの想いを胸に、待望の実写映画化への期待と興奮を、ファンの皆様と直接分かち合う。
イベントでは、本作の見どころやそれぞれが演じるキャラクターへの思い、実写映画化に込めたこだわりなど、本作の魅力を余すことなく語る貴重な機会となる予定だ。
本作でブランカを演じるのは、ジェイソン・モモア。リュウ役にはアンドリュー・小路、ケン役にはノア・センティネオ、春麗役にはカリーナ・リャン。さらに、エドモンド本田役として新日本プロレス所属の後藤洋央紀が本作でハリウッド映画デビューを飾り、監督は『バッド・トリップ 〜どっきり横断の旅〜』（21）、人気コメディ番組「The Eric Andre Show」の演出などで知られるキタオ・サクライが務める。
ハリウッドの第一線で活躍する俳優陣に加え、日本を代表するプロレスラー・後藤洋央紀、そして世界を舞台に活躍するキタオ・サクライ監督が集結する今回の来日。ゲームファン待望のキャラクターを演じるキャスト陣が、作品への思いや撮影秘話、実写映画化に懸けた熱い思いをどのように語るのか――。
特別映像では、本作でジェイソン・モモアが演じる『ストリートファイター』シリーズ屈指のインパクトを誇る“異色”のファイター・ブランカがついにその姿を現す。ハリウッドきっての肉体派が、唯一無二の名物キャラクターを圧倒的スケールで体現する。
映像は、悪の組織シャドルーの総帥ベガ（デヴィッド・ダストマルチャン）が支配する凄惨な収容所から幕を開ける。囚われの身となったリュウ（アンドリュー・小路）が連れてこられたのは、闘いの欲望に飢えた観衆が群がる巨大な鉄籠。目の前には、何かに怯え、鎖で繋がれた3人の囚人たちが現れる。
だが、そのすべての鎖は彼らの後方に広がる不気味な暗闇へと深く繋がれていた。おどろおどろしい唸り声が響き渡った次の瞬間、凄まじい力で引き絞られた鎖によってふたりの囚人が振り飛ばされ、天井と壁へ激しく叩きつけられる。恐怖に慄く最後のひとりが闇の奥へと引きずり込まれると、息つく間もなく、激しい電撃がほとばしり、必殺技「エレクトリックサンダー」が炸裂！間髪入れず、全身に電流を纏った緑の影が丸まり、「ローリングアタック」を展開。凄まじい回転とスピードで、暗闇からリュウへと一直線に突進する。
オレンジに逆立つ髪、野性味溢れる緑の皮膚、巨大な体躯――まさにゲームからそのまま飛び出してきたかのようなブランカが全貌を現し、容赦のない強烈な後ろ蹴りを叩き込む。戦いを拒むリュウの意志など意に介さず、白熱のバトルが勃発。全身に苛烈な電流をまとい野性的に暴れ回るブランカの猛攻に対し、リュウもまた静かに覚悟を決め、渾身の「波動拳」を放つのであった。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。
本作は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。
このたび、ノア・センティネオ（ケン役）、アンドリュー・小路（リュウ役）、カリーナ・リャン（春麗役）、後藤洋央紀（エドモンド本田役）、ジェイソン・モモア（ブランカ役）、キタオ・サクライ監督の来日が決定。9月1日・2日の2日間にわたり来日し、スペシャルファンイベントや、プレス活動を含む各種プロモーションを実施する。
なお、“ストリートファイター・ワールドウォリアー・ツアー”と称する本作の全世界プロモーションツアーは、最初の訪問地が日本。世界中で愛される「ストリートファイター」シリーズが誕生し、その世界的レガシーが始まった“聖地”への凱旋となる。聖地・日本から映画の全世界プロモショーンツアーを幕開けし、キャスト・監督陣は、日本のファンとともにこの歴史的な凱旋を祝い、長年にわたり世界中の人々を魅了してきた伝説的シリーズへの想いを胸に、待望の実写映画化への期待と興奮を、ファンの皆様と直接分かち合う。
イベントでは、本作の見どころやそれぞれが演じるキャラクターへの思い、実写映画化に込めたこだわりなど、本作の魅力を余すことなく語る貴重な機会となる予定だ。
本作でブランカを演じるのは、ジェイソン・モモア。リュウ役にはアンドリュー・小路、ケン役にはノア・センティネオ、春麗役にはカリーナ・リャン。さらに、エドモンド本田役として新日本プロレス所属の後藤洋央紀が本作でハリウッド映画デビューを飾り、監督は『バッド・トリップ 〜どっきり横断の旅〜』（21）、人気コメディ番組「The Eric Andre Show」の演出などで知られるキタオ・サクライが務める。
ハリウッドの第一線で活躍する俳優陣に加え、日本を代表するプロレスラー・後藤洋央紀、そして世界を舞台に活躍するキタオ・サクライ監督が集結する今回の来日。ゲームファン待望のキャラクターを演じるキャスト陣が、作品への思いや撮影秘話、実写映画化に懸けた熱い思いをどのように語るのか――。
特別映像では、本作でジェイソン・モモアが演じる『ストリートファイター』シリーズ屈指のインパクトを誇る“異色”のファイター・ブランカがついにその姿を現す。ハリウッドきっての肉体派が、唯一無二の名物キャラクターを圧倒的スケールで体現する。
映像は、悪の組織シャドルーの総帥ベガ（デヴィッド・ダストマルチャン）が支配する凄惨な収容所から幕を開ける。囚われの身となったリュウ（アンドリュー・小路）が連れてこられたのは、闘いの欲望に飢えた観衆が群がる巨大な鉄籠。目の前には、何かに怯え、鎖で繋がれた3人の囚人たちが現れる。
だが、そのすべての鎖は彼らの後方に広がる不気味な暗闇へと深く繋がれていた。おどろおどろしい唸り声が響き渡った次の瞬間、凄まじい力で引き絞られた鎖によってふたりの囚人が振り飛ばされ、天井と壁へ激しく叩きつけられる。恐怖に慄く最後のひとりが闇の奥へと引きずり込まれると、息つく間もなく、激しい電撃がほとばしり、必殺技「エレクトリックサンダー」が炸裂！間髪入れず、全身に電流を纏った緑の影が丸まり、「ローリングアタック」を展開。凄まじい回転とスピードで、暗闇からリュウへと一直線に突進する。
オレンジに逆立つ髪、野性味溢れる緑の皮膚、巨大な体躯――まさにゲームからそのまま飛び出してきたかのようなブランカが全貌を現し、容赦のない強烈な後ろ蹴りを叩き込む。戦いを拒むリュウの意志など意に介さず、白熱のバトルが勃発。全身に苛烈な電流をまとい野性的に暴れ回るブランカの猛攻に対し、リュウもまた静かに覚悟を決め、渾身の「波動拳」を放つのであった。
映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は、10月16日より全世界同時公開。