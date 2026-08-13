『トイ・ストーリー5』興収110億円突破！シリーズ最高記録の快挙 ピクサー史上最高で『ファインディング・ニモ』も超える
ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）が、公開41日間で興収110億円を突破した。これにより『トイ・ストーリー3』の最終興収108億円を抜き、シリーズ最高興収を更新。また、ピクサー・アニメーション史上最高の興収は2003年公開の『ファインディング・ニモ』の110億円だったが、これも超える快挙となった。
【画像】シリーズ最高記録！『トイ・ストーリー5』興収110億円突破の告知ビジュアル
公開初週末3日間では、観客動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。『アナと雪の女王2』（最終興収133.7億円）や『ズートピア２』（同157.4億円）のオープニング成績を上回り、実写も含めた洋画作品の歴代最高スタートを切っていた。
また、8月5日までの34日間で興行収入100億9633万8080円、観客動員718万7835人を記録。34日間での100億円突破は、ピクサー・アニメーション作品として史上最速、「トイ・ストーリー」シリーズとしても最速となっていた。
今回の興収110億円突破は、シリーズ国内最高となる『トイ・ストーリー3』の興収108億円を抜き、ディズニー・スタジオ公式Xは「『トイ・ストーリー５』興行収入110億円突破 『ファインディング・ニモ』超えの快挙 ピクサー・アニメーション史上最高興収 「トイ・ストーリー」シリーズでもNo.1」と伝えている。
なお、公開41日目での興収110億円突破は『ファインディング・ニモ』を抜きピクサー・アニメーション史上最速、さらに『アナと雪の女王２』、『アリス・イン・ワンダーランド』などを抜く記録的なスピードで達成となった。
全世界の興収は本年度公開されたアニメーション作品としては1位の10億9640万ドル、日本円で約1765億円という驚異的な数字を叩き出しており、世界中を席巻している。
「トイ・ストーリー」シリーズは、おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き続け、1995年の公開（日本公開は1996年）から30年にわたって世界中で愛されてきた。“時が流れても変わらない”かけがえのない絆をテーマにした最新作『トイ・ストーリー5』は、シリーズの原点に立ち返りながら、新たな物語を紡いでいる。
【画像】シリーズ最高記録！『トイ・ストーリー5』興収110億円突破の告知ビジュアル
公開初週末3日間では、観客動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。『アナと雪の女王2』（最終興収133.7億円）や『ズートピア２』（同157.4億円）のオープニング成績を上回り、実写も含めた洋画作品の歴代最高スタートを切っていた。
今回の興収110億円突破は、シリーズ国内最高となる『トイ・ストーリー3』の興収108億円を抜き、ディズニー・スタジオ公式Xは「『トイ・ストーリー５』興行収入110億円突破 『ファインディング・ニモ』超えの快挙 ピクサー・アニメーション史上最高興収 「トイ・ストーリー」シリーズでもNo.1」と伝えている。
なお、公開41日目での興収110億円突破は『ファインディング・ニモ』を抜きピクサー・アニメーション史上最速、さらに『アナと雪の女王２』、『アリス・イン・ワンダーランド』などを抜く記録的なスピードで達成となった。
全世界の興収は本年度公開されたアニメーション作品としては1位の10億9640万ドル、日本円で約1765億円という驚異的な数字を叩き出しており、世界中を席巻している。
「トイ・ストーリー」シリーズは、おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き続け、1995年の公開（日本公開は1996年）から30年にわたって世界中で愛されてきた。“時が流れても変わらない”かけがえのない絆をテーマにした最新作『トイ・ストーリー5』は、シリーズの原点に立ち返りながら、新たな物語を紡いでいる。